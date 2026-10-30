Лисичка дрожала, родители плакали: что творилось на свадьбе дочери Газманова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Праздник оказался наполнен не только красивыми деталями.

Еще недавно Марианна Газманова была для родителей маленькой «рыжей лисичкой», а теперь сама создала семью. 1 июля 2026 года 22-летняя дочь народного артиста России Олега Газманова вышла замуж за своего избранника Максима. О свадьбе написало издание 7Дней.ru.

По словам супруги артиста Марины, им хотелось, чтобы праздник запомнился не роскошью, а атмосферой.

«Мы очень хотели, чтобы свадьба была не про роскошь, а про любовь. Чтобы в ней было много воздуха, света, природы, смеха и той самой близости, которую невозможно заказать у организаторов. И все получилось!» — поделилась Марина.

Утро началось с благословения батюшки Дионисия. Затем молодые отправились в Грибоедовский ЗАГС Москвы, где зарегистрировали брак. Сам праздник прошел под открытым небом, на фоне живописной луны.

Но самым важным эпизодом для родителей стали не декорации и даже не выход невесты, а слова, которыми Марианна и Максим обменялись друг с другом.

Клятвы молодожены написали самостоятельно. Когда настал момент произнести их, Марианна так разволновалась, что буквально дрожала. Глядя на дочь, не смогли сдержать слез и родители.

«Когда выходишь замуж сама, ты волнуешься о том, какой будет твоя жизнь. А когда замуж выходит дочь, ты вдруг понимаешь, что целая жизнь, которую ты когда-то носила под сердцем, теперь доверяет свое сердце другому человеку», — призналась Марина.

На торжестве Марианна появилась сразу в трех нарядах. Для церемонии она выбрала смелое кружевное платье оттенка айвори с глубоким декольте. Максим тоже не остался без внимания. По словам очевидцев, жених был «таким счастливым красавцем», что родителям оставалось только радоваться тому, как хорошо молодые подходят друг другу.

Единственная дочь Газманова

Для Марины этот день стал еще и напоминанием о том, как быстро выросла дочь. Марианна родилась 16 декабря 2003 года в Москве и стала единственным общим ребенком Олега и Марины Газмановых. Родители были вместе с конца 1997 года, а поженились за пять месяцев до рождения девочки.

Олег Михайлович очень хотел присутствовать при появлении дочери на свет, но малышка решила все по-своему. Она родилась раньше срока, когда отец летел на гастроли в Израиль. Поклонники тогда буквально завалили артиста подарками для новорожденной. А сам Газманов посвятил дочери песню «Доча».

В семье у Марианны есть два старших брата — Родион, сын певца от первого брака, и Филипп, которого Марина родила в предыдущих отношениях. Филипп в семь лет взял фамилию отчима.

В детстве Марианна успевала заниматься сразу несколькими делами. Она рисовала, лепила, ходила на танцы, училась играть на гитаре, причем помогал ей отец. Девочка увлекалась спортом, каталась на сноуборде и освоила сапборд — надувную доску для плавания стоя. Хорошо ей давались и иностранные языки. Английский и итальянский Марианна изучала в том числе благодаря семейным поездкам в Италию.

С математикой отношения складывались куда сложнее. Девочка нередко спорила с бабушкой, которая помогала ей с домашними заданиями. При этом в школе учителя считали Газманову воспитанной и покладистой ученицей. Когда родители спросили дочь, почему дома она ведет себя иначе, Марианна ответила, что на хорошее поведение и в школе, и дома у нее просто не хватает сил.

Позже отношения с учебой наладились благодаря переходу в учебное заведение Сергея Казарновского. Там вместе с аттестатом ученики получали свидетельства об окончании музыкальной и артистической школы. В 12 лет Марианна даже вышла на сцену в спектакле.

В старших классах обучение Марианны обходилось семье примерно в 1,5 миллиона рублей в год. В 2022 году девушка окончила школу с золотой медалью.

После школы Марианна поступила в МГИМО на факультет международного бизнеса. С творчеством связывать жизнь она не захотела. Позднее девушка устроилась на управленческую должность в дизайнерскую компанию, решив стать финансово независимой от семьи.

Марина всегда говорила, что у дочери непростой характер. В подростковом возрасте Марианна отдалилась от родителей, сменила привычный стиль одежды на худи и лосины, увлеклась ярким макияжем. Мать называла ее фантазеркой с твердым нравом. Еще одной особенностью девушки было желание помогать всем вокруг. Марина даже говорила о своеобразном «комплексе матери Терезы», из-за которого дочь пыталась решить проблемы каждого нуждающегося сверстника.

Постепенно родителям удалось наладить отношения с Марианной. Девушка делилась с матерью личными переживаниями и доверяла ей секреты, которые не всегда хотела рассказывать отцу. В интервью 2020 года Марина отмечала, что трудности подросткового возраста у дочери почти остались позади.

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