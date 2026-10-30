Укололи в метро? У вас есть всего 72 часа, чтобы спастись

Почувствовали резкий укол в вагоне метро, обернулись, а человек рядом уже исчез? В такой ситуации важно не пытаться самостоятельно оценить опасность и не ждать появления симптомов. Что делать после укола неизвестной иглой и почему нельзя откладывать обращение к врачу, читайте в материале 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что 16 октября на станции «Китай-город» неизвестная женщина напала на пассажирку метро. Девушка по имени Алина (имя изменено) вошла в вагон и села рядом с незнакомкой примерно 45–50 лет.

Вскоре та уколола пассажирку острым предметом в бедро.

После этого женщина повернулась к девушке и спросила, который час. Алина испугалась и перебежала в соседний вагон. Когда она вернулась, незнакомки уже не было. В тот же день пассажирка обратилась в больницу из-за боли и возможного риска заражения, а позднее написала заявление в полицию.

О втором случае стало известно 23 октября. 18-летняя Ольга (имя изменено) заходила в поезд на станции «Новаторская», когда почувствовала укол в области правой ягодицы. Девушка заметила неизвестного мужчину и попыталась его догнать, однако потеряла из виду. После происшествия она также обратилась в правоохранительные органы.

Впрочем, позднее в МВД сообщили, что информация об уколе на «Новаторской» не подтвердилась. Во время проверки выяснилось, что мужчина находился на значительном расстоянии от девушки, а острых предметов в руках у него не было. При осмотре следов укола на теле Ольги также не обнаружили.

Также упоминались и другие похожие заявления. В частности, 18-летняя девушка рассказала об уколе в вагоне на станции «Хорошевская». Обстоятельства этого случая проверяют полицейские.

Еще одна история оказалась розыгрышем. Девушка решила подшутить над молодым человеком на фоне новостей о загадочных уколах, но ситуация закончилась обращением ее матери в полицию и привлечением самой шутницы к ответственности.

Чем опасен укол чужим шприцем

Главная угроза в такой ситуации связана с инфекциями, которые могут передаваться через кровь. Доцент кафедры инфекционных болезней медицинского института РУДН Сергей Вознесенский рассказал MSK1.RU, что при уколе зараженной иглой существует риск передачи ВИЧ и вирусных гепатитов.

«Существует ли риск заражения — да! Насколько он высок, сказать крайне тяжело, потому что мы не знаем, что содержалось в шприце и был ли это шприц или просто неполая игла. Поэтому экспертный ответ такой: риск заражения есть, оценить, насколько он вероятен, невозможно», — объяснил специалист.

В исследовании, опубликованном в медицинском журнале Clinical Microbiology Reviews в 2000 году, приводились оценки риска передачи инфекций при уколе зараженной иглой. Для ВИЧ показатель составлял около 0,3%, для гепатита С — 1,8%, а для гепатита В — от 6% до 30%.

После укола неизвестной иглой место повреждения нужно сразу промыть водой с мылом и закрыть чистой сухой повязкой. Как рассказал 5-tv.ru врач-анестезиолог-реаниматолог Виталий Мильцин, если игла осталась в коже, ее нужно аккуратно извлечь и сохранить, чтобы специалисты могли оценить возможную опасность.

Важно как можно быстрее обратиться в травмпункт, к инфекционисту или в центр профилактики ВИЧ.

Врачу необходимо рассказать, когда и где произошел инцидент. Специалист оценит риск заражения, назначит анализы на ВИЧ и вирусные гепатиты и определит, нужна ли экстренная профилактика.

Особенно важно не упустить время для профилактики ВИЧ. Препараты желательно начать принимать в первые часы после контакта, крайний срок составляет 72 часа. Курс обычно длится около месяца.

«Человеку назначат препараты, которые он будет пить в течение месяца. Даже если в шприце был вирус иммунодефицита человека, риск заражения снизится фактически до нуля», — пояснил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Откуда берутся истории о зараженных иглах

Страх перед неизвестными шприцами в общественных местах появился задолго до социальных сетей. Подобные слухи распространялись еще в СССР, в том числе во время Олимпиады 1980 года. Тогда люди опасались контактов с иностранцами и возможного распространения ВИЧ, о котором было известно сравнительно мало.

В 2000-х годах в СМИ обсуждали так называемых «ВИЧ-террористов». Позднее слухи об иглах, которыми якобы намеренно заражают пассажиров, возникали в разных городах. В 2017 году Роспотребнадзор отдельно прокомментировал эту тему. В ведомстве заявили, что достоверных случаев намеренного заражения людей ВИЧ-инфекцией таким способом в России не зарегистрировали.

При этом опасность случайно уколоться использованным шприцем вполне реальна. В 2023 году в Москве десятилетняя девочка укололась об иглу, которая торчала из сиденья автомобиля каршеринга. В шприце обнаружили остатки наркотического вещества, а мужчину, употреблявшего его в машине, задержали.