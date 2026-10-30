Последняя воля Мухича: что произошло спустя год после смерти Романа Попова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Актер до последнего боролся со страшной болезнью.

Год назад, 28 октября 2025-го, не стало актера и шоумена Романа Попова. Российские телезрители запомнили его по участию в проекте Comedy Club и роли следователя Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

Мыс Попова

Спустя 12 месяцев родные и близкие артиста исполнили его последнюю волю — развеяли прах над Черным морем. Церемония прошла в узком кругу семьи и друзей Попова на побережье Мацесты. Проститься с отцом приехали и его трое детей.

Видео о том, как это было, опубликовала на своей странице в социальных сетях подруга актера, художница Ольга Торопова.

«Сегодня был светлый день прощания с дорогим другом. Теперь у него есть свой мыс на Мацесте, и мы всегда сможем вернуться в место, где он завещал оставить себя навсегда», — написала она.

Вместе с прахом знаменитости близкие Попова опустили в воду лепестки красных и белых роз. Также лепестки были разброшены по каменному побережью рядом с фотографией актера и свечами. На снимке звезда «Полицейского с Рублевки» запечатлен с широкой улыбкой на лице.

Фото: Instagram*/tekilla_art

На одном из валунов, возвышающимся над поверхностью воды, родные актера большими буквами написали: «Мыс Попова».

Видео не оставило равнодушными интернет-пользователей. Лента комментариев под постом наполнена теплыми словами в адрес артиста и соболезнований его родным.

«Прощай, невероятно светлый и харизматичный Рома!»;

«Очень жаль, что талантливые люди так рано покидают этот мир. Хороший был актер. Соболезнования родным и близким, держитесь, время не лечит, но делает боль не такой острой»;

«Это безумно грустно и печально, но одновременно красиво, трогательно, душевно. Вечная память замечательному артисту и человеку», — писали поклонники Попова.

Не остались в стороне и коллеги актера. Комик Илья Соболев оставил три смайлика с «молящимися ладонями».

«Ромочка…», — написала актриса София Каштанова.

«Светлая память», — добавил актер Антон Хабаров.

Первое прощание

Официальная панихида прошла через несколько дней после того, как сердце артиста перестало биться, 1 ноября 2025 года. Сказать последнее «прощай» можно было в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управления делами президента России в Москве.

Тогда проводить Попова пришли не только самые родные и близкие, но и коллеги знаменитости, и его поклонники. На той церемонии присутствовали шоумен Гарик Харламов, актеры Сергей Бурунов и Олег Верещагин, актриса Ирина Темечева, стендап-комик Карен Арутюнов и музыкант Роман Архипов.

Тогда в адрес Попова было произнесено много добрых слов. Люди, лично знакомые с усопшим, отмечали его трудолюбие, доброту и умение уважать других.

«Рома даже в самые сложные моменты был очень светлым. Он всегда говорил как-то по-доброму. Мне кажется, это самый светлый человек из всех, кого я знаю», — вспомнила Темечева.

«Он был очень добрый, искренний, настоящий человек, коих мало», — отметил Харламов.

Страшный диагноз

Роману Попову было всего 40 лет. В 2018 году ему поставили страшный диагноз: онкологическое заболевание — астроцитома головного мозга третьей степени.

«Астроцитома — это опухоль головного мозга, которая (возникает. — Прим. ред.) из астроцитов клеток. Чаще всего поражается большие полушария и белое вещество. Третья стадия отличается очень большим ростом, точнее, скоростью роста и областью поражения, прорастанием в мозговые ткани. Он полностью был дееспособен, поэтому здесь можно считать это было большим успехом», — объясняет врач-онколог Дмитрий Шабанов для программы Пятого канала «Светская хроника».

С того момента началась настоящая борьба за жизнь артиста. Лечение оказалось дорогим. Семье пришлось найти пять миллионов рублей, чтобы прооперировать его в Германии. Как рассказывал сам актер, ему очень повезло, потому что в окружении нашлись люди, которые были связаны с медициной. Они помогали, советовали, искали специалистов в этой области. Даже ту самую операцию в Германии проводил знакомый подруги Попова.

Тогда под натиском общих усилий и стараний медиков болезнь отступила. В 2019 году началась ремиссия и, казалось, что все самое страшное позади. Но спустя семь лет произошел рецидив.

«В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив. Вот семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями. У меня повреждены синапсы, отвечающие за зрение, частично за слух. Поэтому я ничего не вижу правым глазом, вижу совсем мало левым глазом. А очень хочется работать, очень хочется жить», — сообщил артист на своей странице в социальных сетях всего за несколько месяцев до смерти, летом 2025-го.

В этот раз болезнь приняла такую форму, что оперировать было нельзя. Попов проходил курсы химиотерапии и пропивал дорогостоящие препараты. Цена сеанса облучения достигала 230 тысяч рублей. А одна упаковка лекарств на 30 дней обходилась в 750 тысяч рублей.

Неудивительно, что вскоре все сбережения семьи закончились, и чтобы продолжить лечение актера, они приняли решение продать дом, который построили всего три года назад. Но сделать это Поповы не успели.

Артиста экстренно госпитализировали 11 октября. В тяжелом состоянии он попал в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за жизнь знаменитости, но, к сожалению, безуспешно. Сперва актер впал в кому и оказался подключен к аппарату жизнеобеспечения. А 28 октября в 13:15 по московскому времени его сердце остановилось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что церемония прощания и похороны российского рэпера, поэта и основателя движения «Северный человек» Миши Маваши состоялись в Воронеже.

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