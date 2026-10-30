Дешевый съем вышел боком: аферисты придумали новую ловушку для россиян

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Аферисты переделывают реальные объявления при помощи ИИ, а затем выставляют на сайте-агрегаторе по более низкой цене.

В октябре 2026 года арендаторы жилья стали жаловаться на новую мошенническую схему. Аферисты переделывают реальные объявления при помощи ИИ, а затем выставляют на сайте-агрегаторе по более низкой цене. Потом просят предоплату у покупателей или вынуждают оригинального арендодателя обращаться к ним в агентство, чтобы избавиться от конкуренции. Риелтор Юлия Юсова рассказала 5-tv.ru, как с этим бороться.

Жалоба на агрегатора и работа через агентство: как не нарваться на мошенников

«Сразу скажу, бороться можно, подавая жалобу на агрегаторов. Там есть кнопочка „пожаловаться на объявление“. Вот самый главный момент — это если эти риелторы при звонке просят внести какую-то предоплату. То есть желательно, если вы видите похожее объявление, лучше названивать, их всех узнавать», — объяснила она.

Следует сразу выяснить, существует ли вообще сама квартира? Чаще всего мошеннические действия происходят, когда риелтор расхваливает недвижимость, жертва верит, вносит предоплату, арендаторы приходят, а квартиры нет. Одно из решений — не работать с неизвестными лицами напрямую, а обращаться агентство. Этот механизм работает так: риелторы собирают номера телефонов потенциальных клиентов и потом передают их в агентство — организации уже сами звонят и предлагают свои услуги.

Судиться-гиблое дело: когда иск обернется в ущерб жертве

Если человек все-таки попался на крючок и стал жертвой мошенников, возникает вопрос — может ли он как-то добиться компенсации? С учетом того, что российские суды завалены подобными делами, рассмотрение иска будет продолжаться не один год.

«И тут, конечно, вопрос с суммами, на которую обманули. Потому что, если это десять, 15, 20 тысяч рублей, то вы госпошлину за судебное разбирательство заплатите больше, чем ту сумму, которую вас обманули», — пояснила Юсова.

Лучшим решением, по словам Юсовой, будет «самим включать мозг» и не передавать свои денежные средства людям, с которыми не подписан договор и которых вы не видели.

Как ранее писал 5-tv.ru, при аренде квартиры отсутствие корректно оформленных документов может привести к финансовым потерям как для арендаторов, так и для владельцев.

Юристы порекомендовали арендаторам в обязательном порядке заключать договор найма, а также акт приема-передачи. Помимо этого, необходима опись имущества. В документации следует обязательно зафиксировать то, в каком состоянии на каждый момент отношений арендатора и арендодателя находятся мебель и техника, есть ли повреждения. Кроме того, важно проговорить размер обеспечительного платежа. В любом случае важной дополнительной мерой защиты будут фотографии и видеозаписи квартиры.

Важно помнить, что собственники обязаны уплачивать налоги с дохода от сдачи квартиры. За несоблюдение этого правила предусмотрены штрафы, а при определенных обстоятельствах возможна уголовная ответственность.

Если жильцы нарушают условия договора и отказываются съезжать, владельцу недвижимости рекомендовали направить требование об освобождении помещения, а при необходимости обратиться в суд.

Завышенные цены на жилье

Есть и другая актуальная проблема на жилищном рынке. Цены на квартиры в России, как правило, сильно завышены в объявлениях.

По данным аналитиков, разрыв с реальными сделками достигает 15,5% на новостройки и 12% — на готовое жилье. Компаниям невыгодно открыто снижать стоимость из-за банковского финансирования. Поэтому скидки клиентам делают, но в индивидуальном порядке.

На вторичном рынке же собственники зачастую также переоценивают квартиру. Но затем они сталкиваются со спросом и снижают цену. При этом стоимость недвижимости в предложениях может еще вырасти.

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