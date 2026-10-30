Был нужен только из-за денег? Трусова устроила публичную порку отца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Заслуженный мастер спорта и фигуристка Александра Игнатова (до замужества Трусова. — Прим. Ред.) два года не общается с отцом. О непростых отношениях с родителем спортсменка рассказала в новой серии проекта «Метод Тутберидзе» на стриминговом сервисе.

«Повлияло на мою карьеру в худшую сторону»: почему Трусова не общается с отцом

Серебрный призер Олимпийских игр в Пекине, которая год назад стала мамой, больше не хочет общаться с родителем, который известен благодаря своему вспыльчивому характеру. Мужчина много раз вступал в конфликт с тренерами дочери, обвиняя их в плохом отношении к Саше.

Много лет Александра никак публично не комментировала поведение Вячеслава. Однако теперь все изменилось. Трусова честно рассказала, что уже два года не общается с отцом. О том, чтобы возобновить контакт, девушка не думает. По ее словам, мужчина нанес ей и ее братьям психологические травмы.

«Я благодарна своим родителям, и папе, и маме, за то, что я есть та, кто есть. За карьеру, за все, за возможность иметь все, что у меня сейчас есть. Но для становления меня именно профессиональной спортсменкой делала все мама», — сказала Трусова в интервью.

При этом фигуристка не скрывает, что Вячеслав много работал и в итоге дал ей хороший старт для карьеры. Благодаря отцу девушка когда-то переехала из Рязани в Москву, где в дальнейшем смогла попасть к выдающемуся тренеру Этери Тутберидзе.

Тем не менее финансовое благополучие и помощь в реализации себя не смогли заменить девушке безусловной любви родного человека. По словам Александры, Вячеслав был к ней строг.

«Считаю, что очень многое, что он потом начал делать, повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он наоборот подбил мою уверенность в себе. Что дальше делал и с моими братьями, и так далее», — сказала Трусова.

Александра добавила, что из-за слов Вячеслава она когда-то начала сомневаться в себе.

«Свойственно папу винить»: что думает Этери Тутберидзе о конфликте Трусовой с отцом

О непростых отношениях Трусовой с отцом также высказалась и Этери Тутберидзе. Тренер отметила, что, по ее мнению, у Александры сейчас такой период, что она винит папу во многих своих бедах, в том числе и в переходе в другой тренерский штаб.

Весной 2020 года Трусова ушла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко в поисках индивидуального подхода. Но всего через год, не добившись заметных результатов, вернулась под крыло бывшего тренера.

Однако осенью 2022 года, после Олимпийских игр в Пекине, где она взяла серебро, Трусова вновь ушла от Тутберидзе. Новым наставником Александры стала тренер Светлана Соколовская. После чего девушка объявила о паузе в карьере: она вышла замуж за Макара Игнатова и родила сына Михаила. В 2026 году Трусова сообщила о возобновлении карьеры и вновь вернулась в штаб к Тутберидзе, объяснив это тем, что эта система подходит ей больше всего.

«Саши сейчас пока свойственно папу винить за какие-то принятия решения. <…> Я так понимаю, что решение принял папа. Наверное, ему тогда казалось естественно, что так будет лучше для Саши, что у нее будет индивидуальное внимание. Все-таки у нас несколько каталось (фигуристов. — Прим. Ред.)», — сказала тренер.

При этом Тутберидзе похвалила свою ученицу. По ее словам, даже под давление родителя, поняв, что она совершила ошибку, Саша не побоялась вернуться назад к ней.

«У нее есть характер», — резюмировала тренер.

Ранее Александра Трусова призналась, что в подростковом возрасте она страдала звездной болезнью. Девушка мнила себя особенной.

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