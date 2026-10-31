Астрологический прогноз для знаков зодиака на неделю со 2 по 8 ноября

Фото, видео: 5-tv.ru

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — со 2 по 8 ноября.

Астрологический фон недели будет довольно сложным из-за двойного влияния ретроградных Меркурия и Венеры, убывающей Луны, а также напряженного Солнца в жестком и влиятельном Скорпионе. Мы находимся в завершающей фазе очищения и избавления от всего устаревшего.

Солнце в Скорпионе активно взаимодействует с ретро-Меркурием и Марсом, что делает энергию недели интенсивной и продуктивной, но при условии, если направить ее на достижение желаемого результата. Повышается работоспособность, появляется особая внутренняя настройка, мобилизирующая физические и психические силы. Докопаться до сути становится проще, чем в другое время.

Чтобы обрести влияние, власть, контроль над ситуацией, необходимо найти уязвимые места и устранить брешь. Секрет успеха в том, чтобы намеренно погружаться в проблемные и кризисные сферы, действовать на пределе возможностей и при этом, становиться сильнее и выносливее.

Связь Солнца и Меркурия может спровоцировать излишнюю самоуверенность, а может принести неожиданные озарения или важные новости. В общении с руководством лучше проявить осторожность, начальство может быть излишне властным и требовательным. Старайтесь быть конкретными в делах и фактах, избегая расплывчатых формулировок.

В целом, Меркурий в Скорпионе делает мышление глубоким, дает терпение и склонность к анализу. Особенно удается исследовательская работа, инициативы в бизнесе и предпринимательстве, финансовое планирование. Но ретро-фаза требует особой внимательности и просчета, а не резких и решительных действий. Возможна путаница в документах, задержки в поездках и недопонимание в общении. Это время больше подходит для завершения дел, пересмотра планов, погружение в психологию, эзотерику, экстрасенсорику.

Венера хоть и сильна в Весах, но также ретроградна. Она побуждает к переоценке личностных границ, пересмотру обязательств, завершению важных этапов в юридических делах. Не лучшее время для дорогих покупок, финансовых авантюр, кардинальной смены имиджа. Может создаваться некое напряжение в отношениях, провоцирующее конфликты и соперничество.

Благородный Марс во Льве протянет даме руку помощи, чтобы проще добиваться своего через взаимодействие. Особый акцент ставится на противоположный пол. Мы становимся более привлекательными, умеем флиртовать и с легкостью завоевываем внимание партнера. К тому же сформировавшийся «аспект страсти» повышает сексуальность и наполняет отношения особой энергетикой.

Юпитер, как планета благоприятных возможностей и перспектив, также поддерживает Марс и создает подходящее пространство для активных видов спорта, светских развлечений, реализации своих амбиции и наращивания авторитета в обществе.

Эти глубокие насыщенные дни помогут лучше понять свои истинные желания и очиститься от «завалов». Основной совет — завершайте, а не начинайте. Уделите время самоанализу, будьте осторожны в коммуникации, не принимайте важных решений на основе недостоверной информации.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоят активные процессы в сфере любовных отношений, хобби и творческого самовыражения. Подумайте, какие кардинальные перемены вы готовы запустить в вашей жизни. Звезды пробуждают в вас силу, которая придаст решительности на такой поступок, на который раньше вы бы не отважились. Отдайте предпочтение активному и спортивному образу жизни. В отношении любимого человека рекомендуется взять под контроль эмоции и страсти и не допускать вспышек ревности.

Телец — гороскоп на неделю

У сдержанных Тельцов возможна эмоциональная неустойчивость и раздражительность. Если направить свое недовольство на других людей, это неминуемо приведет к разрыву отношений и договорных обязательств. Чтобы успешно справляться с насущными задачами, необходимо настроиться на сосуществование с людьми разных убеждений. Используйте свое природное дружелюбие для поиска новых форм отношений как в любви, так и в социуме. От сделок с недвижимым имуществом лучше воздержаться.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецам желательно уединиться в спокойном месте и создать ментальную тишину. Постарайтесь избежать режима многозадачности на рабочем месте и в быту. Также не предпринимайте поспешных решений на эмоциях. Переутомление может привести к сбою в нервной системе, в то время как релакс позволит накопить силы для предстоящего рывка. Займитесь делами, не требующими методичности и внимания к мелочам.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам не стоит браться за те дела, в которых не чувствуется уверенность в своих силах на сто процентов. Постарайтесь обдуманно подходить как к планированию свидания, так и бюджета. Не стоит совершать крупные инвестиции и дорогостоящие покупки. Не самый благоприятный период для активного контакта с публикой и участия в светской жизни. Лучше посвятить это время текущим вопросам. Если трудно найти решение, отложите на потом или переложите на чьи-то сильные плечи.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов личные амбиции входят в диссонанс с интересами членов семьи. Несмотря на уверенность в себе, попробуйте сонастроиться с чувствами близких и согласовывать с ними свои поступки. Тогда вы пройдете этот путь в мире с собой и окружающими, а заодно обретете внутреннюю гармонию. Звезды советуют: дайте себе возможность побыть наедине и внимательнее отнеситесь к потребляемой пище.

Дева — гороскоп на неделю

Девам необходимо снизить напряжение от внешних раздражителей. В эти дни вы подвержены рассеянности и невнимательности. Возможно искаженное восприятие информационного потока. Поэтому стоит проверять достоверность поступаемой информации и подписываемые документы. Убедитесь, что предварительные договоренности остаются в силе. Не разменивайтесь по мелочам, не суетитесь, доверяйте провидению. Обратите внимание на сны, в них может быть сокрыт глубокий смысл.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов возможна неустойчивость эмоциональной сферы, неожиданные перемены в финансах и в отношениях. Воздержитесь от обращения в кредитные организации и рискованных инвестиций. В отношении финансов необходим трезвый расчет и планирование, но в отношениях с людьми оставляйте пространство для маневра. Добавьте больше воздуха и свободы в свою жизнь. Новые впечатления, знакомства с новыми людьми, занятия, что наполняют и радуют — таков ваш план на эти дни.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, попробуйте пересмотреть основы, на которых базируется ваша профессиональная реализация. От вас может потребоваться хладнокровие и целеустремленность. Популярность придет к вам благодаря качествам психологически сильного и волевого человека. Избегайте столкновений с начальством и влиятельными людьми, отношения могут быть испорчены надолго. Завоевать авторитет вы сможете, проявив уважение к этим людям.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы на этой неделе могут пойти путем самообмана и иллюзий, что чревато принятием ошибочных решений. Крупномасштабные планы лучше отложить, а судебные разбирательства не инициировать. Существует риск переоценить свои возможности и «построить замок из песка». Чтобы пройти эти дни более мягко, настройтесь на обновление в жизни. Звезды одобрят занятия благотворительностью, вклад на пользу общества и восстановление справедливости

Козерог — гороскоп на неделю

События Козерогов будут развиваться стремительно, требуя мгновенных решений. Поэтому встряхнитесь, действуйте энергично и старайтесь быть в отличной форме все дни. Мощная интуиция и умение предчувствовать будущее наполнят вас особой силой и помогут извлекать пользу из любых событий, превращая даже неудачи в победы. Участие в общественных мероприятиях принесет волнующий опыт обновления и перерождения в новом амплуа.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев звезды предупреждают: если в отношениях есть сложности, высок риск их усугубить. Бескомпромиссность, выраженное противостояние и груз профессиональных забот плохо скажутся на отношениях с близкими людьми и деловыми партнерами. Избегайте морализаторства и не завышайте требования к людям, чтобы не испортить карьеру или личную жизнь. Подключите свое природное обаяние. Действуйте дипломатично, предусмотрительно и уважительно.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб звезды предупреждают: не впадайте в самоуверенность. Убежденность в своей абсолютной правоте нанесет ущерб вашим делам. Не стоит отмахиваться от помощи коллег, учителей и мудрых людей и тем более, игнорировать их советы. Вашего опыта и знаний может недоставать для решения некоторых возникших вопросов.

Хорошей идеей будет повысить уровень экспертности и получить дополнительные профессиональные знания. Такой подход поднимет вас на более высокую ступень и поможет воплощению большинства идей в жизнь.

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