Волшебная таблетка? Что такое инулин и чем он полезен для суставов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Принимать препараты легче, чем тренироваться, испытывая боль.

Ежедневное употребление инулина — разновидности растворимой клетчатки — способно заметно уменьшить дискомфорт при остеоартрите коленного сустава и укрепить силу мышц. К таким выводам пришли ученые из Ноттингемского университета. Результаты работы опубликованы в научном журнале Nutrients.

Добровольцев разделили на четыре группы: одни принимали инулин, вторые занимались лечебной физкультурой с цифровой поддержкой, третьи совмещали оба метода, а четвертые получали плацебо.

И пищевые волокна, и тренировки одинаково помогли справиться с неприятными ощущениями в суставах. При этом группа, принимавшая клетчатку, показала снижение чувствительности к болевым раздражителям и улучшение силы хвата. Это не произошло у занимавшихся только гимнастикой.

Инулин представляет собой природную клетчатку, которая в изобилии содержится в цикории и служит питанием для полезной микрофлоры кишечника. В процессе ее расщепления бактерии вырабатывают масляную кислоту бутират, влияющую на воспалительные процессы.

У участников также зафиксировали рост уровня гормона GLP-1, регулирующего сахар в крови и аппетит, показатели которого совпали с увеличением мышечной силы.

«Наши результаты показывают, что воздействие на здоровье кишечника с помощью пребиотической добавки — это безопасный, хорошо переносимый и эффективный способ уменьшить боль у людей с остеоартритом коленного сустава», — говорит ведущий автор исследования из Медицинской школы Ноттингемского университета доктор Афродити Кураки.

Пациентам оказалось проще придерживаться привычки приема добавки, чем графика тренировок. Из группы, получавшей только инулин, выбыло всего 3,6% добровольцев, в то время как среди занимавшихся исключительно физическими упражнениями от участия отказался 21% людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.