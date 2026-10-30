Сами крадете свое счастье: 11 привычек, которые незаметно отравляют жизнь

Фото: www.globallookpress.com/a sad girl looks out the window

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Постоянно заняты, откладываете встречи и ждете подходящего момента, чтобы наконец пожить для себя? Возможно, самое ценное проходит мимо.

Ожидание идеального будущего, попытки все контролировать и постоянная оглядка на чужие успехи могут мешать получать удовольствие от повседневной жизни. Об этом сообщило Bolde.

Сравнивать реальность с идеальной картинкой

К определенному возрасту хотелось получить повышение, создать семью или переехать, но все сложилось иначе. Если постоянно оценивать свою жизнь по этому сценарию, легко перестать замечать то хорошее, что в ней уже есть.

Полезнее понять, что можно изменить сейчас, и отделить это от обстоятельств, которые уже не зависят от ваших решений.

Ждать, когда начнется настоящая жизнь

После отпуска, покупки квартиры или взросления детей — повод отложить радость всегда найдется. Между тем обычные дни тоже заслуживают внимания.

Разговор за завтраком, прогулка или спокойный вечер не становятся менее ценными из-за того, что большая цель еще не достигнута.

Пытаться контролировать все вокруг

Можно подготовиться к собеседованию, но нельзя гарантировать решение работодателя. Можно внимательно подобрать слова, но нельзя полностью управлять реакцией собеседника.

Постоянные попытки предусмотреть каждый исход отнимают силы. Сосредоточиться на собственных действиях обычно проще, чем бесконечно угадывать чужие.

Мерить свои успехи чужими

Новая должность знакомого, красивый ремонт друзей или фотографии из путешествия легко превращаются в повод обесценить собственные достижения. Однако за такими сравнениями часто стоит неполная картина: чужие трудности остаются за кадром, а свои известны до мелочей.

Снова и снова прокручивать прошлые разговоры

Вспомнить спор и сделать выводы — одно. Весь вечер придумывать ответ, который стоило дать несколько часов назад, — другое.

Когда размышления не приводят к решению, а лишь возвращаются к одному и тому же эпизоду, они перестают помогать. Важно заметить момент, когда разбор ситуации превращается в бесконечное повторение.

Отдавать свое настроение на откуп окружающим

Похвала радует, критика огорчает — это естественно. Но если случайное замечание определяет настроение на весь день, чужая оценка начинает занимать слишком много места.

Мнение другого человека можно принять во внимание, не превращая его в окончательный приговор себе.

Запрещать себе неприятные мысли

Попытка во что бы то ни стало перестать о чем-то думать иногда дает обратный результат. Например, это доказываети эксперимент психолога Дэниела Вегнера. В нем участникам запрещали думать о белом медведе, однако образ продолжал возникать.

Появление неприятной мысли не означает, что с ней обязательно нужно спорить или немедленно от нее избавляться.

Разрешать себе радоваться только после достижения цели

Повышение получено, покупка сделана, задача закрыта — но вместо удовлетворения сразу появляется новое условие для счастья.

Стремление к следующему результату может сосуществовать с удовольствием от уже достигнутого. Иначе финишная черта будет постоянно отодвигаться.

Считать занятость признаком полноценной жизни

Плотный график не всегда означает, что день прошел так, как хотелось. За чередой встреч и поручений могут теряться отдых, интересные занятия и общение.

Вопрос не только в количестве выполненных дел, но и в том, осталось ли среди них место для важного лично вам.

Оставлять близким только свободные минуты

Звонок родителям откладывается, встреча с другом переносится, разговор с партнером обрывается из-за работы. По отдельности такие ситуации выглядят незначительными, но постепенно общение становится редким.

Гарвардское исследование развития взрослых подчеркивает значение близких отношений для благополучия на протяжении всей жизни.

Считать, что время для важного обязательно найдется

Привычка откладывать нужный разговор, встречу или любимое занятие объединяет многие пункты этого списка. Кажется, что позже обстоятельства будут удобнее.

Однако внимание к собственной жизни начинается с конкретных решений: кому позвонить, на что потратить вечер и какое дело больше не переносить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.