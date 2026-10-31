Уходим в зиму: китайский гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября
Фото, видео: 5-tv.ru
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Стоит особенно прислушаться к сигналам организма.
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с о 2 по 8 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Мягкая первая полная неделя ноября бережно подводит нас к вступлению в зиму по китайскому календарю. Сразу три звезды болезней советуют прислушаться к сигналам организма и наметить визит к врачу на хороший день.
Понедельник, 2 ноября
День Стального Дракона
Неделя начинается с разрушителя — энергии дня препятствуют долгосрочным начинаниям. Несмотря на то, что день полнен очень позитивной энергией, действовать в долгую сегодня не стоит. Это может быть хороший день для того, чтобы расшевелить какой-то стагнирующий проект, придать форса тому, что залежалось. Кроме того, день подойдет для незначительных ремонтных работ и приятного отдыха без излишней активности. Энергии дня несут риски травм ног, поэтому лучше выбрать тихий отдых.
Совет книги перемен: отжившее и мешающее постепенно уходит, а значимые, масштабные возможности приходят.
Вторник, 3 ноября
День Золотой Змеи
Мягкие, умеренно позитивные энергии дня дают поддержку делам второго уровня важности. Но очень важно не поддаваться импульсивным порывам, структура дня указывает, что внезапные порывы, мысли импульсивные, могут сыграть вам во вред. В этот день хорошо пробовать мягко развернуть сложную ситуацию себе на пользу — уходящая Луна в созвездии Клюва навеет сомнения на ваших оппонентов, и такой ситуацией можно будет легко воспользоваться.
Совет книги перемен: в вашей ситуации есть все необходимое для крупного дела — и ресурс, и возможности, и видимость, проявленность, репутация, поддержка. Иными словами, если вы ждете скрытого знака, то вот он.
Среда, 4 ноября
День Водной Лошади
Получает самые лучшие звезды для любой деловой активности. В такой день хорошо начинать ремонты, переезжать в новый дом, отправляться в путешествие, в командировки, стартовать с каким-нибудь проектом, торговать. Это прекрасный день для брачных союзов, помолвок, и великолепный день для всех земляных работ.
Луна оказывается в прекрасном созвездии Ориона, которое считается одним из лучших. Кроме того, это великолепный день для работы с формулами фен-шуй. Чем активнее вы проведете этот день, тем большую волну удачи поднимете в ближайшее время. Этот день — прекрасная стартовая точка для новой позитивной волны. Все в этот день хорошо, кроме решения вопросов здоровья из-за звезды болезней. Визит к врачу лучше предпринять в другой день.
Совет книги перемен: стратегия мягкого, но настойчивого проникновения, когда результат достигается не напором, а терпением и повторяющимися аккуратными действиями.
Четверг, 5 ноября
День Водной Козы
Еще один позитивный день. По древним текстам, он хорош для того, чтобы возводить несущие опоры внутри домов и проведения ремонтных работ. Для свадеб и старта бизнеса он не очень. Луна проходит через созвездие Колодца, одно из лучших для установки дверей, работ в саду, работы с интерьером и декором в доме.
Его нельзя назвать безупречным несмотря на большое число позитивных показателей, из-за покровительства Сатурна и черного созвездия Феникса, которое может дать сплетни и пересуды за спиной.
Совет книги перемен: это одна из самых тяжелых гексаграмм. В ней скрыт важный урок стойкости. Ресурс на исходе, а усилия будто не дают результата — важно сохранять внутреннюю твердость и верность своим принципам, даже если силы на исходе.
Пятница, 6 ноября
День Деревянной Обезьяны
Последний день осени по китайскому календарю обладает очень слабой энергией. Несмотря на все счастливые звезды, которыми буквально переливается этот день, в полную силу их исползовать не получится. К тому, негативное влияние Лунного узла Раху особенно ощущается в этот день. Это время больше подойдет для духовной работы, саморазвития, поиска скрытых смыслов и жизненной мудрости.
Совет книги перемен: дело почти сделано, но последний шаг решает все. Из-за спешки и небрежности можно потерять все предыдущие наработки. Сохраняйте внимательность даже когда кажется, что дело в шляпе.
Суббота, 7 ноября
День Деревянного Петуха
Первый день зимы по китайскому календарю! Энергии полностью меняются, несут новые настроения и оттенки восприятия мира. День проходит под особым покровительством Золотой звезды — Венеры — она дает успех в денежных вопросах. Древние тексты особенно оптимистично описывают структуру дня. Однако поскольку зимние энергии только устанавливаются, в полной мере ощутить его силу, к сожалению, не получится.
Это хорошее время для тихого отдыха с книжкой и чашечкой чая. Лунная стоянка не располагает к большой активности, а черный путь Красного феникса дает споры и разногласия, которых лучше стараться избегать. День очень располагает к обидам и недовольству. Кроме того, здесь оказалась еще одна звезда болезней, которая может давать искажения в диагностике и анализах.
Совет книги перемен: важно уметь вовремя отойти, чтобы сберечь силы и выиграть в долгосрочной перспективе.
Воскресенье, 8 ноября
День Огненной Собаки
Крайне негативный день по китайским текстам, не подойдет ни для каких важных дел. Постарайтесь избежать всех серьезных разговоров и судьбоносных решений сегодня, лучше посвятите время отдыху. Возьмите выходной, прогуляйтесь на свежем воздухе, почитайте любимую книгу, посмотрите любимый фильм или проведите день в теплой компании самых любимых людей. Даже в структуре этого дня есть прямое указание на то, что отдых сегодня получится очень качественный и сможет дать вам сил на долгое время вперед.
Совет книги перемен: удерживайте центр, накапливайте силы через отсутствие суеты
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