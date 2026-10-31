Уходим в зиму: китайский гороскоп на неделю со 2 по 8 ноября

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Стоит особенно прислушаться к сигналам организма.

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с о 2 по 8 ноября от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе означает «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Мягкая первая полная неделя ноября бережно подводит нас к вступлению в зиму по китайскому календарю. Сразу три звезды болезней советуют прислушаться к сигналам организма и наметить визит к врачу на хороший день.

Понедельник, 2 ноября

День Стального Дракона

Фото: 5-tv.ru

Неделя начинается с разрушителя — энергии дня препятствуют долгосрочным начинаниям. Несмотря на то, что день полнен очень позитивной энергией, действовать в долгую сегодня не стоит. Это может быть хороший день для того, чтобы расшевелить какой-то стагнирующий проект, придать форса тому, что залежалось. Кроме того, день подойдет для незначительных ремонтных работ и приятного отдыха без излишней активности. Энергии дня несут риски травм ног, поэтому лучше выбрать тихий отдых.

Совет книги перемен: отжившее и мешающее постепенно уходит, а значимые, масштабные возможности приходят.

Вторник, 3 ноября

День Золотой Змеи

Фото: 5-tv.ru

Мягкие, умеренно позитивные энергии дня дают поддержку делам второго уровня важности. Но очень важно не поддаваться импульсивным порывам, структура дня указывает, что внезапные порывы, мысли импульсивные, могут сыграть вам во вред. В этот день хорошо пробовать мягко развернуть сложную ситуацию себе на пользу — уходящая Луна в созвездии Клюва навеет сомнения на ваших оппонентов, и такой ситуацией можно будет легко воспользоваться.

Совет книги перемен: в вашей ситуации есть все необходимое для крупного дела — и ресурс, и возможности, и видимость, проявленность, репутация, поддержка. Иными словами, если вы ждете скрытого знака, то вот он.

Среда, 4 ноября

День Водной Лошади

Фото: 5-tv.ru

Получает самые лучшие звезды для любой деловой активности. В такой день хорошо начинать ремонты, переезжать в новый дом, отправляться в путешествие, в командировки, стартовать с каким-нибудь проектом, торговать. Это прекрасный день для брачных союзов, помолвок, и великолепный день для всех земляных работ.

Луна оказывается в прекрасном созвездии Ориона, которое считается одним из лучших. Кроме того, это великолепный день для работы с формулами фен-шуй. Чем активнее вы проведете этот день, тем большую волну удачи поднимете в ближайшее время. Этот день — прекрасная стартовая точка для новой позитивной волны. Все в этот день хорошо, кроме решения вопросов здоровья из-за звезды болезней. Визит к врачу лучше предпринять в другой день.

Совет книги перемен: стратегия мягкого, но настойчивого проникновения, когда результат достигается не напором, а терпением и повторяющимися аккуратными действиями.

Четверг, 5 ноября

День Водной Козы

Фото: 5-tv.ru

Еще один позитивный день. По древним текстам, он хорош для того, чтобы возводить несущие опоры внутри домов и проведения ремонтных работ. Для свадеб и старта бизнеса он не очень. Луна проходит через созвездие Колодца, одно из лучших для установки дверей, работ в саду, работы с интерьером и декором в доме.

Его нельзя назвать безупречным несмотря на большое число позитивных показателей, из-за покровительства Сатурна и черного созвездия Феникса, которое может дать сплетни и пересуды за спиной.

Совет книги перемен: это одна из самых тяжелых гексаграмм. В ней скрыт важный урок стойкости. Ресурс на исходе, а усилия будто не дают результата — важно сохранять внутреннюю твердость и верность своим принципам, даже если силы на исходе.

Пятница, 6 ноября

День Деревянной Обезьяны

Фото: 5-tv.ru

Последний день осени по китайскому календарю обладает очень слабой энергией. Несмотря на все счастливые звезды, которыми буквально переливается этот день, в полную силу их исползовать не получится. К тому, негативное влияние Лунного узла Раху особенно ощущается в этот день. Это время больше подойдет для духовной работы, саморазвития, поиска скрытых смыслов и жизненной мудрости.

Совет книги перемен: дело почти сделано, но последний шаг решает все. Из-за спешки и небрежности можно потерять все предыдущие наработки. Сохраняйте внимательность даже когда кажется, что дело в шляпе.

Суббота, 7 ноября

День Деревянного Петуха

Фото: 5-tv.ru

Первый день зимы по китайскому календарю! Энергии полностью меняются, несут новые настроения и оттенки восприятия мира. День проходит под особым покровительством Золотой звезды — Венеры — она дает успех в денежных вопросах. Древние тексты особенно оптимистично описывают структуру дня. Однако поскольку зимние энергии только устанавливаются, в полной мере ощутить его силу, к сожалению, не получится.

Это хорошее время для тихого отдыха с книжкой и чашечкой чая. Лунная стоянка не располагает к большой активности, а черный путь Красного феникса дает споры и разногласия, которых лучше стараться избегать. День очень располагает к обидам и недовольству. Кроме того, здесь оказалась еще одна звезда болезней, которая может давать искажения в диагностике и анализах.

Совет книги перемен: важно уметь вовремя отойти, чтобы сберечь силы и выиграть в долгосрочной перспективе.

Воскресенье, 8 ноября

День Огненной Собаки

Фото: 5-tv.ru

Крайне негативный день по китайским текстам, не подойдет ни для каких важных дел. Постарайтесь избежать всех серьезных разговоров и судьбоносных решений сегодня, лучше посвятите время отдыху. Возьмите выходной, прогуляйтесь на свежем воздухе, почитайте любимую книгу, посмотрите любимый фильм или проведите день в теплой компании самых любимых людей. Даже в структуре этого дня есть прямое указание на то, что отдых сегодня получится очень качественный и сможет дать вам сил на долгое время вперед.

Совет книги перемен: удерживайте центр, накапливайте силы через отсутствие суеты

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