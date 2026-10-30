Сметают с прилавков: россияне бросились скупать популярный овощ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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За первые 20 дней октября продажи выросли на 66%.

Спрос на тыкву в российских торговых сетях заметно вырос в октябре. Продажи с 1 по 20 октября увеличились на 66% по сравнению с аналогичным периодом сентября. Об этом РИА Новости сообщили в российской компании в сфере розничной торговли продовольственными товарами.

По сравнению с прошлым годом штучные продажи тыквы выросли на 17%. Аналитики связывают динамику с интересом к здоровому образу жизни: овощ используют как источник клетчатки, витаминов и минералов.

Особенно востребованной стала очищенная тыква. Ее продажи за год увеличились в 2,3 раза.

Основными регионами поставок тыквы в 2026 году стали юг России, Московская, Калужская и Воронежская области.

На фоне роста интереса торговые сети расширяют ассортимент продуктов с тыквой. В частности, в продаже появились протеиновое мороженое и сосиски с добавлением этого овоща.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что осенью тыкву можно использовать для приготовления как сладких, так и соленых блюд, в том числе хумуса. Для такой закуски к классическому нуту добавляют предварительно отваренную тыкву. Она делает хумус более сладким и ярким. В состав также входят тахини, лимонный сок, чеснок, зира, перец чили и оливковое масло.

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