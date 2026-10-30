Самого большого мальчика России больше нет? Что случилось с Кириллом Ятновым

Фото: Кадр из программы «Пусть говорят»

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Ради своей цели молодой человек решился на операцию.

Кирилл Ятнов, которого прозвали «Самым большим мальчиком России» сбросил 80 килограммов веса после сложной операции. Путь к похудению был непростым — от опасной для жизни отметки в 200 килограммов до 115. Набирать вес он начал в раннем детстве. Сегодня ему 22 года, и он наконец добился значимого результата. Подробнее об удивительном преображении — в материале 5-tv.ru.

Детство у бабушки: кто раскормил Кирилла Ятнова?

С детства Кирилл был в плохих отношениях с родителями. Из-за этого в последние годы он жил с бабушкой. Она ни в чем не отказывала мальчику и кормила его пельменями, котлетами и другими жирными блюдами. Так он располнел до веса в 200 килограммов. Именно с такой отметкой на весах он появился на передаче шоу на федеральном канале, в которой и рассказали детали его пугающей истории.

Первые попытки похудеть и тяжелая операция

Делать операцию сразу было невозможно — сперва Кирилл должен был похудеть до 175 килограммов. Он сумел этого добиться и лег под нож — после вмешательства он стал весить 150 килограммов, в октябре 2026 года преодолел рубеж в 115 килограммов.

Первая операция прошла в марте 2026 года, еще одна ждет его через год, когда Кирилл перестанет терять вес. Фиксация отметки на весах в течение трех месяцев будет означать выход на плато, после которого можно будет начать пластическую операцию.

Несмотря на то, что операция была для него единственным шансом быстро похудеть, Ятнов ее боялся, что вполне объяснимо.

«Страх был, что не проснусь. А в основном страхов больше и не было. Ну, что больно будет очень», — признался Кирилл на шоу в июле 2026 года.

Тем не менее, все обошлось благополучно. По словам медиков, операцию провели как по учебнику, четко и без осложнений. Однако уже тогда медики предупредили: курение — та самая ахилессова пята, которая в итоге может его убить.

«Он большой хулиган — он курит, несмотря на свой юный возраст. Мы с ним заключили договор, и Кирилл мне клятвенно пообещал, что он бросит курить, потому что бариатрическая операция несовместима с курением», — рассказала лечащий врач.

Возвращение к нормальной жизни

Качество жизни молодого человека уже значительно повысилось. По словам самого Ятнова, теперь ему стало намного легче жить и трудиться. Кирилл работает охранником. До этого он пытался устроиться на склад, но ему было трудно переносить грузы, и он уволился после первой же смены. В охране же он мог «просто сидеть и ничего не делать».

«А теперь меняется все. С родителями тоже наладили контакт, с матерью видимся часто, но живу я с бабушкой», — сказал Кирилл.

Кирилл пообещал, что будет следовать всем назначениям от врачей — принимать препараты, добавки, заниматься спортом, а также бросит курить. Правда, избавиться от пагубной привычки оказалось намного труднее, чем он думал поначалу.

Состояние юноши прокомментировала врач Наталья Бордан — по ее словам, вес будет падать в течение следующих полутора лет. Рано делать выводы, однако текущие результаты уже удивительны, учитывая, с чего он начинал. По словам медика, Кириллу ни в коем случае нельзя бросать все на пути к заветной цели в 70 килограммов.

Физические же упражнения для Ятнова важны в том числе с эстетической точки зрения — спорт поможет подтянуть мускулатуру и кожу, чтобы последняя не свисала. Через год юношу ждет еще один визит на телевидение — вся страна сможет увидеть, чего он добился.

«Самая большая девочка»: история Эльнары Меликовой

История Эльнары Меликовой стала примером не менее удивительного мужества, чем у Ятнова. Если он — «самый большой мальчик», то Меликова вполне могла бы посостязаться за звание «самой большой девочки» — в пиковой точке ее вес составлял 226 килограммов. Однако путем упорной работы над собой и без бариатрических операций она смогла самостоятельно похудеть более чем на 140 килограммов. Это целиком изменило ее образ жизни. Подробности ее истории рассказали на реалити-шоу на федеральном телеканале.

Меликова родилась в Норильске. Ее родители — достаточно богатые люди, благодаря чему она получила у публики негласный статус «мажорки», писал NGS.RU. Когда девушка пришла на реалити-шоу на федеральном канале, она уже весила 179 килограммов.

В июле 2023 года она отправилась на съемки реалити-шоу. По словам Меликовой, она искренне хотела похудеть, чтобы открыть себе путь к занятиям спортом. Эльнара увлекается плаванием и большим теннисом, а также хотела бы прыгнуть с парашютом. Помимо этого, ей очень хотелось порадовать мать и брата, которые ей очень близки. Первоначальной целью девушки было сбросить вес до 100 килограммов и купить автомобиль Mercedes e-class Coupe, в который она на тот момент не могла поместиться.

Представили проекта сами вышли на Меликову и пригласили ее сниматься. Самым тяжелым оказалось то, что у участниц не было средств связи — по правилам реалити, девушки должны были находиться в полной изоляции от любых внешних триггеров, так им предстояло развивать моральную устойчивость и справляться без поддержки родных и прочего. Лента соцсетей, интернет, развлечения и звонки были бы сублимацией эмоциональных проблем — так считали авторы концепции шоу. В итоге девушкам пришлось сконцентрироваться исключительно на тренировках, а также на работе с психологом и диете — фактически условия представляли собой закрытый тренировочный лагерь. Вдобавок к этому — жесткая конкуренция и напряженная атмосфера внутри команды.

Несмотря на все тяготы Меликова была твердо намерена похудеть. В шоу она приняла участие в четырех выпусках, после чего однажды ночью к ней приехали волнующиеся родители, они переживали, что не могут говорить с дочерью каждый день и забрали ее домой.

Меликова продолжила худеть и в 2026 году добилась веса примерно в 81–84 килограммов. Результаты она публикует в соцсетях.

По словам Эльнары, у нее с ранних лет были трудные отношения с едой. Она вспоминала, что родители ее ни в чем не ограничивали, ведь она была долгожданным ребенком. Эльнара много раз пыталась сбросить вес. Были в ее жизни и голодание, и булимия, а также полное ограничение себя в еде. Но все диеты лишь приводили к вреду и увеличению веса после срывов.

По словам Меликовой, сейчас она все еще часто встречается с неприязнью окружающих из-за лишнего веса, в том числе в соцсетях, но пытается не придавать этому значения. Она лишь сочувствует тем, чья жизнь настолько пуста, что им остается заполнять ее ненавистью к окружающим. А похудение, по ее словам — сложный процесс, который должен идти постепенно.

Мнение врача: почему путь к похудению долог и тяжел?

О последствиях резкого отказа от еды и правильных методах сброса веса ранее писал 5-tv.ru. Как рассказала нутрициолог и фельдшер-акушер Наталья Чаевская, даже если на первый взгляд кажется, будто для похудения достаточно просто «перестать есть», на самом деле это даст обратный эффект. При строгой и аскетической диете вес сначала уйдет, но это будет огромным стрессом для тела. Кроме того, цель — не просто сбросить килограммы, а удержать результат.

Вместо того, чтобы сидеть на «волшебных» экспресс-диетах, следует постепенно перестраивать свои привычки и рацион, соблюдать режим сна и заниматься спортом.

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