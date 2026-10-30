Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

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Почему привычные чеснок и спаржа способны менять естественный аромат выделений и в каких случаях дело вовсе не в питании?

Появление стойкого сладковатого или фруктового запаха мочи способно сигнализировать об избытке глюкозы в организме и невыявленном сахарном диабете. Об этом сообщила Daily Mail со ссылкой на врача общей практики Раджа Арору.

Если фруктовый аромат исходит не только от мочи, но и изо рта, а также сопровождается рвотой, болью в животе, сонливостью и одышкой, требуется срочная медицинская помощь. Данное состояние указывает на диабетический кетоацидоз из-за дефицита инсулина.

На нехватку жидкости в организме указывает резкий аммиачный запах и потемнение выделений. При этом доктор уточнил, что утренний кофе все равно вносит вклад в общую гидратацию, вопреки распространенным заблуждениям о его мочегонных свойствах.

Неприятный или рыбный запах порой сопровождает инфекции мочевыводящих путей или бактериальный вагиноз у женщин. Однако без сопутствующего жжения, частых позывов или болей внизу живота один лишь запах редко подтверждает болезнь.

Опасность представляют симптомы с лихорадкой, ознобом и болями в пояснице, свидетельствующие о проникновении инфекции в почки и риске сепсиса.

Запах серы чаще всего провоцируют спаржа, чеснок или лук, а химические нотки вызывают препараты и витамины группы B.

Крайне редко затхлый аромат или запах кленового сиропа связан с врожденными нарушениями обмена веществ, такими как фенилкетонурия или лейциноз, которые обычно выявляют еще в младенчестве.

При любых непроходящих изменениях и появлении видимой крови эксперт призывает незамедлительно обращаться к врачу.

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