Фото, видео: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

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Новый самостоятельный судебный орган появился в самое непростое для страны время.

В Алтайском крае учителю физики пришлось годами добиваться справедливости. Обнаружив, что ему неправильно рассчитывают зарплату, он обратился в суд, но одна за одной инстанций отказывали. Только Конституционный суд поддержал педагога и пересмотрел правила расчета выплат. Это решение помогло защитить права сельских учителей по всей стране.

О других важнейших решениях за 35 лет знает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Село Целинное Алтайского края. Школьный учитель Евгений Неверов провел подсчеты и обнаружил: ему недоплачивают. Пусть часов работы в школе меньше нормы, 14 вместо 18, но зарплата с учетом перерасчета ниже минимального размера.

«Районный суд отказал. Верховный суд отказал принять мою жалобу. Я решил обратиться в Конституционный суд РФ», — сказал учитель физики и информатики Евгений Неверов.

В трех тысячах километров от родного села, в Петербурге, он нашел справедливость. Конституционный суд встал на сторону учителя: неполную нагрузку должны рассчитывать пропорционально от минимально установленной зарплаты. Одна судебная победа защитила тысячи сельских педагогов по всей стране.

В каждой такой папке — борьба человека за справедливость в самой последней инстанции. За 35 лет Конституционный суд вынес почти тысячу постановлений, которые давали правильное прочтение или вовсе отменяли принятые законы.

— Человек, по сути, спорит с государством?

— Нет, нет, нет. Человек не спорит с государством. Человек помог усовершенствованию законодательства, и многие подобные случаи будут исключены именно потому, что суд через призму этого эпизода посмотрел на пробельность законодательства и необходимость уважения прав и свобод человека и гражданина, — сказал полномочный представитель президента в Конституционном суде РФ Дмитрий Мезенцев.

Новый самостоятельный судебный орган появился в самое непростое для страны время. 1991 год: острая политическая борьба, противостояние законодательной и исполнительной властей. Именно в этих условиях были избраны первые конституционные судьи.

«Сам я был избран 29 числа, а суд начал действовать 30 числа. Тогда мы были очень воодушевлены, может быть, с романтическими настроениями», — сказал председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Они примут решения, которые войдут в историю. В 1999-м остановят применение смертной казни, в 2016-м уравняют женщин и мужчин в праве на суд присяжных. А в 2014-м проверят и подтвердят конституционность принятия Крыма в состав России.

Главный зал заседаний. Здесь суд слушает доводы сторон. Дальше места для посетителей, прессы, студентов-юристов, которые очень любят приходить на заседания. Это открытая часть процесса. Главное — там, в совещательной, по сути тайной комнате. Сюда нет доступа никому, кроме судей. Вот за этим столом без посторонних они решают, за кем правда в самых сложных юридических спорах.

В 2008 году Конституционный суд переехал в Петербург. Вид из окон на Медный всадник, Адмиралтейство и шпиль Петропавловской крепости, символы имперской столицы, напоминают о независимости суда от федеральных органов власти.

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