Цветы любой ценой: мужчина пошел на преступление ради 17 хризантем для знакомой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Желание произвести впечатление обернулось перспективой провести за решеткой до пяти лет.

В Новокузнецке перед судом предстанет 34-летний местный житель, обвиняемый в краже цветов. По версии следствия, он разбил кирпичом витрину магазина, чтобы собрать букет для знакомой. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области.

Как установили следователи, ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил навестить знакомую и купить ей цветы. Однако все магазины по пути оказались закрыты.

Тогда он разбил стекло витрины одного из цветочных магазинов кирпичом. Затем мужчина через отверстие вытащил 17 хризантем и ушел.

О случившемся в полицию сообщил 42-летний владелец магазина. Он оценил ущерб примерно в три тысячи рублей. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

Расследование завершено, уголовное дело о краже направлено в суд. Максимальное наказание по предъявленному обвинению — пять лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге правоохранители задержали троих мужчин после серии нападений на магазины и курьера. Злоумышленники угрожали продавцам и доставщику отверткой.

Подозреваемые зашли в цветочный магазин, где, угрожая отверткой, похитили цветы, а после выбросили их на дорогу. Еще из одного магазина мужчины забрали пиво.

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