Так и было задумано: Юлия Гаврилина упала на сцене во время вручения премии

Юлия Гаврилина упала на сцене во время вручения премии

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Ведущий убедил всех, что падение было частью программы.

Певица и блогер Юлия Гаврилина упала, выйдя на сцену на опасно высоких каблуках во время церемонии награждения «Жара Медиапремия — 2026». Видео было снято из зала. О подробностях инцидента сообщил Super.ru.

По словам ведущего, случившееся было намеренно спланированным трюком, сама блогер показала зрителям жест «окей» и встала на ноги без посторонней помощи.

Увы, такое случается с дамами на сцене нередко. Ранее 5-tv.ru писал, что канадская певица Селин Дион потеряла равновесие и упала на выступлении в Париже. Артистка смело пританцовывала, поскользнулась и рухнула на глазах у всего зала.

Как и Гаврилина, она сразу подняла вверх большой палец, показав зрителям, что с ней все хорошо. Тем не менее, происшествие сбило настрой — после во время исполнения композиции Pour que tu m'aimes encore, она частично забыла слова. Фанаты пришли на помощь и допели вместо певицы.

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