В зоне риска даже дети: как распознать инсульт и оказать первую помощь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Самая опасная ошибка — принять внезапное недомогание за обычную усталость.

Инсульт может случиться не только с пожилым человеком. С острым нарушением мозгового кровообращения сталкиваются люди разного возраста, в том числе молодые, а в редких случаях — дети.

Главная опасность заключается в том, что первые проявления иногда принимают за обычное недомогание, усталость или головокружение. Между тем при инсульте помощь нужна как можно быстрее: чем раньше человек попадет в больницу, тем больше возможностей для своевременного лечения.

Как распознать инсульт по первым признакам, что проверить у человека самостоятельно и почему нельзя ждать, пока симптомы пройдут сами? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Как понять, что у человека инсульт

Один из самых простых способов заподозрить инсульт — попросить человека выполнить несколько несложных действий.

Попросите его улыбнуться. Если одна сторона лица заметно опустилась, улыбка стала асимметричной или человек не может нормально улыбнуться, это может быть признаком инсульта.

Попросите поднять обе руки. При инсульте одна рука может оказаться слабее другой, опускаться или человек вообще не сможет ее поднять.

Попросите произнести простую фразу. Насторожить должны невнятная речь или невозможность подобрать слова.

Именно асимметрия лица, внезапная слабость в конечностях с одной стороны и нарушение речи относятся к наиболее характерным признакам инсульта.

Есть и другие возможные симптомы. Они могут появиться внезапно и включать нарушение равновесия и координации, головокружение, изменения зрения, онемение или слабость лица, руки или ноги, а также сильную головную боль без очевидной причины.

Почему при инсульте нельзя ждать

Инсульт возникает из-за нарушения кровоснабжения мозга. При ишемическом варианте сосуд перекрывается тромбом, при геморрагическом происходит кровоизлияние.

В обоих случаях повреждение мозга может развиваться быстро. Поэтому важно не пытаться самостоятельно определить разновидность инсульта и не ждать, пока состояние улучшится.

В Минздраве России подчеркивают, что время является одним из определяющих факторов исхода заболевания. Для некоторых методов лечения ишемического инсульта особенно важны первые часы после появления симптомов.

Что делать при подозрении на инсульт

Если у человека внезапно появились признаки, похожие на инсульт, необходимо сразу вызвать скорую медицинскую помощь.

До приезда врачей важно:

запомнить или записать точное время появления первых симптомов;

сообщить диспетчеру скорой, какие именно признаки появились;

обеспечить человеку покой;

не пытаться самостоятельно отвезти его в больницу, если можно вызвать скорую помощь;

не давать лекарства без указания медицинского работника.

Точное время начала симптомов особенно важно для врачей: оно помогает определить дальнейшую тактику лечения.

Если симптомы внезапно прошли

Исчезновение признаков не означает, что опасность миновала. Кратковременные симптомы могут быть связаны с транзиторной ишемической атакой — состоянием, которое также требует срочной медицинской оценки.

Американская ассоциация по борьбе с инсультом отдельно предупреждает: даже если слабость, нарушение речи или зрения прошли, оставлять их без внимания нельзя.

Поэтому правило остается тем же: при внезапных симптомах не ждать улучшения, а обращаться за экстренной медицинской помощью.

Инсульт бывает и у детей

Хотя инсульт чаще воспринимается как заболевание пожилых людей, он может возникнуть и в детском возрасте.

Например, в 2025 году врачи Центра Рошаля сообщили о спасении десятилетней девочки с ишемическим инсультом. У ребенка внезапно появились слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и понимания обращенной к ней речи. В больнице у нее выявили закупорку крупным тромбом левой внутренней сонной артерии.

Этот случай еще раз показывает, что внезапную асимметрию лица, слабость конечностей или нарушение речи нельзя списывать только на усталость или возраст.

Главное, что нужно запомнить

Инсульт не всегда начинается с потери сознания. Человек может оставаться в сознании и разговаривать, но внезапно перестать нормально улыбаться, поднять одну руку или произнести простую фразу.

Если такие изменения возникли внезапно, счет идет на время. Чем раньше пациент получит медицинскую помощь, тем больше возможностей для своевременного лечения и снижения риска тяжелых последствий.

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