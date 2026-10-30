Турция поставила точку в вопросе отмены системы «все включено»

Турция не собирается вносить изменения в систему «все включено» в отелях

Фото: www.globallookpress.com/Katja Kreder

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Накануне в АТОР сообщили об идее представителя турецкой компании по реформированию пользующегося спросом формата отдыха.

Турция сохранит действующую систему «все включено» в отелях в предстоящем туристическом сезоне, кардинальных перемен не будет. Об этом РИА Новости рассказали в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Собеседник указал на наличие инициатив по этому вопросу, которые исходят от представителей туристической сферы. Он отметил, что диалог ведется не только с министерством культуры и туризма республики, но и с отраслевыми ассоциациями.

В администрации также подчеркнули, что влияние туризма на экономику страны трудно переоценить.

«Однако на данный момент какие-либо решения, способные кардинально изменить систему „все включено“ в наших отелях в новом сезоне, не обсуждаются», — сказал он.

По его словам, что при принятии каких-либо решений по волнующей теме главным приоритетом останутся интересы путешественников.

Ранее Ассоциация туроператоров России говорила об идее представителя гостиничной группы Kilit Group Толги Килита по реформированию системы «все включено» в Турции. Он предложил разбить ее на пять уровней. При этом в АТОР добавили, что информации о возможных изменениях не было.

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