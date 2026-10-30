Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

30 октября 1961 года СССР испытал самое мощное оружие в истории.

Сегодня ровно 65 лет со дня, когда человечество испытало самое мощное оружие в истории. Советская «Царь-бомба» оказалась настолько мощной, что ее создателям пришлось умерить собственные амбиции и сократить первоначальную мощность вдвое. И даже после этого взрыв потряс планету, причем в буквальном смысле — ударная волна трижды обогнула Землю.

Как создавали главный аргумент Советского Союза в споре с американцами — узнал Александр Надсадный.

С этого опыта началась эра самого разрушительного в мире оружия. В лаборатории ядерной физики МГУ соединяем две урановые полусферы и получаем мощную энергию.

«Если мы с вами соберем вместе такое количество урана-235, что в нем эти реакции вызовут деление всего образца, то мы получим прямо в руках бомбу», — сказал заместитель заведующего отделением ядерной физики физического факультета МГУ Евгений Широков.

То, что удерживает мир от ядерной катастрофы, помещается в руке. 65 лет назад благодаря усилиям ученых на свет появилась термоядерная «Царь-бомба». Ее мощность — 100 мегатонн, и она равна по силе пяти с половиной тысячам зарядов, сброшенных на Хиросиму.

«Непосредственно перед взрывом было обсуждение, а не начнется ли синтез легких элементов в атмосфере. Бомба была слишком мощная, 100 мегатонн первоначальная. И ее уменьшили, то есть мощность почти в два раза стала меньше», — сказал заместитель заведующего отделением ядерной физики физического факультета МГУ Евгений Широков.

В разгар холодной войны «Царь-бомба» была необходима нашей стране, чтобы охладить воинственный пыл США. На пике Берлинского кризиса и назревающего Карибского СССР нужна была демонстрация силы.

«Когда Хрущев объявил на съезде, что сегодня испытана атомная бомба, самая мощная в мире, все стали аплодировать. Запад просто понял, что это страшная вещь», — сказал историк, писатель Александр Мясников.

Над созданием «Царь-бомбы» весом 26 с половиной тонн в закрытых городах и секретных лабораториях трудились лучшие ученые умы большой страны.

Разработчикам было важно сделать изделие компактным для тактического применения, но «Царь-бомба» все равно получилась восемь метров в длину. Пришлось разрезать бомбардировщик, чтобы ее закрепить.

30 октября 1961 года над Ту-95 открылся бомболюк на высоте одиннадцати с половиной тысяч метров над архипелагом Новая Земля. Было решено взрывать «Царь-бомбу» на высоте 4000 метров, чтобы избежать попадания радиации на землю.

«Царь-бомба» спускалась на специальной парашютной системе, чтобы у летчиков было время улететь подальше от эпицентра.

Ядерный гриб пронзил облака на высоте 67 километров и немного не дотянулся до космоса. Яркая вспышка окрасила небо, ее было видно в радиусе 1000 километров.

«Световое излучение привело к тому, что краска на самолете пострадала в некоторых местах, но сам экипаж остался цел, невредим и успешно приземлился», — сказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

После взрыва аппаратура зафиксировала, как ударная волна трижды обогнула земной шар, и замерила минимальное радиационное заражение, но главный эффект был геополитический.

«Стало понятно, что все, мир изменился. Воевать больше нельзя. Победителей не будет, потому что все погибнут. И никому такая война не нужна. И вот, собственно, „Царь-бомба“, иногда ее называют бомбой мира», — сказал консультант музея «Атом», советник Центра коммуникаций «Росатома» Михаил Полунин.

Самый мощный в истории ядерный взрыв стал балансом сил в многополярном мире, а вскоре был подписан Московский договор о запрете испытаний ядерного оружия в космосе, на земле и под водой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.