Похрустеть с пользой: как «арахисотерапия» возвращает память в старости

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Полезные свойства продукта выявил проведенный эксперимент.

Регулярное употребление арахиса способно положительно влиять на работу мозга и обменные процессы у пенсионеров. К такому выводу пришли ученые Маастрихтского университета в Нидерландах после проведенного исследования, итоги которого опубликовал журнал Food & Function.

Во время эксперимента специалисты наблюдали за группой из 31 человека в возрасте от 60 до 75 лет, ежедневно включавших в свой рацион по 60 граммов несоленого обжаренного арахиса. После курса «арахисотерапии» у испытуемых зафиксировали заметные улучшения.

Исследование показало, что у его участников повысилась чувствительность к инсулину, а также усилился кровоток в тех областях мозга, которые отвечают за когнитивные функции.

Руководитель проекта, доктор Питер Йорис пояснил, что благотворный эффект связан с составом арахиса. В нем содержатся ненасыщенные жиры, пищевые волокна, витамины, минералы и L-аргинин. Эти компоненты помогают организму эффективнее взаимодействовать с инсулином.

Поскольку с годами восприимчивость мозга к гормону снижается, что повышает риск развития деменции, включение арахиса в пищу поможет эффективнее реагировать на инсулин. Ученые при употреблении продукта рекомендуют выбирать цельный арахис и чистить его самостоятельно, так как оболочка ядра защищает его прогоркания.

При этом исследователи предупредили, что арахис относится к сильным аллергенам, поэтому он противопоказан людям с аллергией на него.

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