Уловы в России сокращаются: какая рыба подорожала больше всего

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

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Самое заметное падение зафиксировали в Азово-Черноморском бассейне.

Мороженая рыба в России за год подорожала на 15–19%, и статистика Росстата подтверждает: цены на такую продукцию растут еженедельно. Причина — сокращение вылова во всех рыбохозяйственных бассейнах, где ведется промысел. Это следует из данных Росрыболовства на 26 октября по сравнению с тем же периодом 2025 года. С соответствующими документами ознакомились журналисты «Известий».

Сильнее всего за год выросли оптовые цены на дальневосточную горбушу — сразу на 103%. Теперь килограмм стоит около 670 рублей, а в Центральной России — примерно 710. Кета подорожала на 80%: до 830 рублей за килограмм на Дальнем Востоке и до 870 рублей в центральной части страны.

Заметно прибавили в цене и другие виды рыбы. Минтай подорожал на 54,5%, атлантическая скумбрия — на 80%, до 495 рублей за килограмм. В северо-западных регионах рост составил 86,5%, а цена достигла 485 рублей. Сельдь дорожала гораздо медленнее: атлантическая — на 17,6%, тихоокеанская — на 7%. Среди красной рыбы особенно выделяется нерка: ее стоимость выросла на 47%, до 1 150 рублей за килограмм.

Одновременно снизился и вылов. Самое заметное падение зафиксировали в Азово-Черноморском бассейне — на 66,2%. В Волжско-Каспийском он сократился на 17,2%, в Западном — на 4,3%, в Дальневосточном — на 1,5%, в Северном — на 0,8%. Еще на 13,8% уменьшился вылов в исключительных экономических зонах других государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана.

По данным ФГУП «Нацрыбресурс» на ту же дату, сильнее всего сократился вылов лососевых — на 57,4%, а также трески — на 8,5%. Добыча сельди, напротив, выросла на 37%, минтая — на 2,2%.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роскачество проверило консервы из скумбрии с добавлением масла и выявило нарушения у 15 производителей. Для исследования отобрали продукцию 37 отечественных компаний. Все образцы оказались безопасны для здоровья, но часть марок не соблюдает нормы. Основные претензии касаются массовой доли рыбы: у шести производителей она ниже 50%, у четырех количество не совпало с заявленным на этикетке. В двух консервах обнаружили подмену вида скумбрии.

В продуктах шести марок зафиксировано превышение содержания соли по ГОСТу. Также у отдельных образцов выявлены жесткие кости и слабый привкус горечи. Проблем по микробиологии, токсичным элементам и гистаминам не нашли. Информацию о нарушениях передали производителям и торговым точкам.

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