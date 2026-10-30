Ушли и не вернулись: двое подростков пропали с разницей в два дня в Калининграде

Двое подростков пропали с разницей в два дня в Калининграде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Парень и девушка исчезли несколько дней назад.

В Калининграде разыскивают двух пропавших подростков. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательного отряда «Запад».

Волонтеры ищут 15-летнюю девушку Юлию Селецкую и 17-летнего парня Даниила Матвеева, которые ушли из дома несколько дней назад и не вернулись.

Фото: ВКонтакте/Поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»/poisk_kaliningrad

О местонахождении Даниила неизвестно с 26 октября. В день исчезновения он был одет в черную куртку, синюю кофту с капюшоном, джинсы и черные кроссовки. Юноша имеет среднее телосложение и светло-русые волосы средней длины.

Фото: ВКонтакте/Поисково-спасательный отряд «ЗАПАД»/poisk_kaliningrad

Юлия пропала спустя два дня. На ней была серая куртка с мехом, а также серо-белые кроссовки.

Ранее 5-tv.ru писал об истории с исчезновением двух 13-летних школьниц в Нижнем Новгороде. Девочек искали пять дней, в работе были задействованы как правоохранительные органы, так и волонтерские отряды. Мать одной из пропавших рассказала, что дочь заявила о нежелании возвращаться домой.

Школьниц в итоге нашли в Автозаводском районе города. Полицейские сообщили, что подростки гостили у бабушки одной из девочек. Обеих доставили в отдел для профилактической беседы.

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