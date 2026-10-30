Иск к пилоту, посадившему самолет со 161 пассажиром в пшеничном поле, вырос до 127 миллионов

СК потребовал 127 миллионов рублей от пилота, посадившего самолет с пассажирами в пшеничном поле

Фото: © РИА Новости/ Владимир Николаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Следствие оценивает повреждения самолета, хотя его владелец «Уральские авиалинии» претензий к пилоту не имеет.

Восточное межрегиональное управление на транспорте 29 октября снова предъявило обвинение Сергею Белову — командиру экипажа Airbus A320 «Уральских авиалиний», посадившего в сентябре 2023 года самолет со 161 пассажиром в пшеничное поле. Об этом узнали журналисты «Известий».

Повторная процедура стала возможна после того, как в августе Восьмой кассационный суд вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений. Квалификация действий пилота не изменилась, но сумма претензий выросла: новая редакция обвинения содержит требование взыскать 127,1 миллиона рублей — почти на 20% больше, чем ранее.

Следственный комитет (СК) полагает, что посадка в неприспособленном месте повредила два десятка деталей лайнера: створки основного шасси справа и слева (12,1 миллиона рублей), семь лопастей вентилятора двигателя (7,2 миллиона), четыре основных колеса (по 3,2 миллиона каждое) и другие элементы.

По версии следствия, 12 сентября 2023 года Белов и второй пилот Семенов летели по маршруту Сочи — Омск. При заходе на посадку началась утечка рабочей жидкости зеленой гидросистемы, необходимой в том числе для уборки шасси. Следователи полагают, командир проигнорировал сообщение о неисправности и предупреждения, что шасси не зафиксированы в убранном положении.

Обвинение считает, что Белов проявил легкомыслие и не проверил расчеты запасов топлива, сделанные вторым пилотом. Решив, что керосина хватит до запасного аэродрома, он отказался садиться в Омске и продолжил полет в Новосибирск с неисправностью. Вскоре проблемы с гидросистемой и неубранные шасси привели к перерасходу топлива, и экипажу пришлось искать площадку для экстренной посадки визуально. Самолет сел в поле в 180 километрах от Новосибирска, все пассажиры остались живы.

Защита настаивает: экспертизу проводил специалист Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) без пилотского удостоверения, опыта управления пассажирскими реактивными самолетами и полетов на Airbus A320. По словам Белова, он не исследовал ни аварийный борт, ни черные ящики. Пилот требует повторной летно-технической экспертизы с участием специалиста с опытом управления самолетами семейства Airbus.

Белов напомнил, что дело вернули на доследование в том числе из-за недоказанности ущерба, а товароведческая экспертиза не проводилась. Кроме того, «Уральские авиалинии» официально заявляли об отсутствии имущественных и финансовых претензий: после инцидента компания получила страховые выплаты, более чем в десять раз превышающие заявленную следствием сумму ущерба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие авиакомпании США смогут экономить до 580 миллионов долларов в год на топливе благодаря снижению среднего веса пассажиров из-за популярности препаратов для похудения класса GLP-1.

По подсчетам аналитиков, если средний вес 178 пассажиров на борту Boeing 737 Max 8 снизится на 10%, взлетная масса уменьшится примерно на 2%, что сократит расход топлива. Освободившийся резерв массы можно направить на коммерческие грузы, тарифы на которые выросли после конфликта на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.