Под дронами и среди мин: как открывали путь гуманитарной колонне в Алешки

Фото, видео: Reuters/Russian Defence Ministry; 5-tv.ru

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В ближайшие двое суток жители города должны получить продукты и медикаменты.

За каждым этапом гуманитарной операции следят российские и иностранные журналисты, а также международные наблюдатели. Как удалось организовать безопасный проезд и доставить помощь тем, кто в ней нуждается, — в материале корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

С самой первой секунды режима тишины в Херсонской области саперы пробивают дорогу в Алешки.

«Сейчас вы наблюдаете катушку от оптоволокна, остатки дрона и боевую часть», — рассказал инженер-сапер с позывным Золотой.

Долгие месяцы город был в полной блокаде. Не хватало буквально всего.

«Уже завтра продукты, в том числе первой необходимости, медикаменты, например, инсулин или простой аспирин, транспортная эвакуация будут в Алешках. Время выезда и приезда колонны, а также точный маршрут пока держатся в тайне — по соображениям безопасности», — передает корреспондент.

Светлане Надеевой несколько месяцев назад удалось выбраться из Алешек. Муж погиб от украинской мины, ей самой пришлось выбираться с помощью российских военных.

— Мы просто шли за гуманитаркой, когда привозили. Россия нам привозила гуманитарку — вспоминает женщина.

— И по вам летели дроны? — уточняет корреспондент.

—Конечно! Прямо по нам бросали.

— А кто? Чьи дроны?

— Украинские, конечно.

— А зачем они бьют по вам?

— Да сама хотела бы знать.

Таких людей, кто пытался выбраться из города, ставшего смертельной ловушкой, множество. Но добраться до безопасных районов смогли единицы. Украина била дронами и по мирным жителям, и по машинам с хлебом, водой и лекарствами.

Владимир Харлан еще полтора года назад был главврачом больницы в Алешках. Спасал раненых мирных жителей — своих соседей. От украинских снарядов погибали его коллеги и подчиненные. Потом ранение получил и сам главврач.

Переломить ситуацию получилось с помощью американской стороны. Гуманитарную миссию готовили несколько месяцев, продумывали каждый этап.

«В первую очередь — это продукты питания, медикаменты, средства гигиены. Это топливо, это то, что необходимо для обогрева. Вот все необходимое, что нужно для людей, мы сформировали в большую гуманитарную колонну, которая будет вместе с нашей колонной передана нуждаемся людям в Алешках Херсонской области», — сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Ко всем, кто причастен к этой гуманитарной миссии, обратился и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

«Священнослужители и сотрудники патриаршей гуманитарной миссии также оказывают помощь местным жителям, доставляя бытовые продуктовые и гуманитарные наборы, духовно поддерживая людей, ставших заложниками тяжелой ситуации. С тревогой наблюдаю за происходящим и молюсь Христу Спасителю, чтобы он даровал свою помощь всем, кто сейчас принимает участие в благородной гуманитарной миссии», — рассказал патриарх.

В аэропорту Гомеля прошла встреча украинской делегации с российской стороной. Оттуда они совместно отправились в Анапу, а следующая остановка — прифронтовые Алешки Херсонской области — в рамках гуманитарной миссии.

Старт работы уже положен. Гуманитарная колонна совсем скоро отправится. В ближайшие двое суток жители должны получить помощь, а кто захочет — эвакуируется. Если все пойдет, как и запланировали, этот механизм можно будет применять и на других участках фронта.

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