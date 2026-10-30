Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подростков несколько дней искали волонтерские отряды и полицейские.

В Нижнем Новгороде нашли двух 13-летних школьниц Диану и Варвару, пропавших почти неделю назад. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило главное управление МВД по региону.

Правоохранители и волонтеры обнаружили их в Автозаводском районе — все это время они жили у бабушки одной из девочек. Обеих полицейские доставили в участок для профилактической беседы.

В ведомстве пояснили, что жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает. После мероприятий в отделе их передадут родителям.

Об исчезновении девочек в Нижнем Новгороде ранее писал 5-tv.ru. Диана ушла из дома утром 23 октября и не вернулась обратно. На следующий день пропала и Варвара. В поисках детей участвовали не только полицейские, но и волонтеры.

Позже матери Дианы удалось связаться с дочерью. Девочка заявила, что не собирается возвращаться домой, а она «гуляет» вместе с Варварой. При этом сама женщина сказала, что причин уйти из дома не было — конфликтов в семье не возникало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.