Легенда экрана и озвучки: не стало звезды «Людей Икс» Патрика Стюарта

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Bedrosian

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Последние годы своей жизни он провел в Лос-Анджелесе.

Британский актер Патрик Стюарт, прославившийся благодаря участию в популярной кинофраншизе «Люди Икс», ушел из жизни в возрасте 86 лет. О смерти артиста сообщил таблоид TMZ со ссылкой на его социальные сети.

Актера не стало в понедельник, 26 октября. Известно, что последние годы своей жизни он провел в Лос-Анджелесе и боролся с болезнью Альцгеймера. Стюарт умер под присмотром супруги Санни Озелл, добавило агентство.

Стюарт появился на свет 13 июля 1940 года в английском городе Мирфилд. Всемирную известность ему принесли роль профессора Чарльза Ксавьера в частях «Людей Икс», а также съемки в сериале «Звездный путь: Следующее поколение», где он сыграл капитана Жан-Люка Пикара.

Кроме того, Патрик озвучивал персонажей в американских мультфильмах «Симпсоны», «Американский папаша» и «Гриффины». Всего за свою профессиональную карьеру Стюарт сыграл свыше 150 ролей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из фильма «Чужой» Тома Скеррита. Артисту было 93 года.

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