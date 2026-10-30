«У тебя целлюлит»: жена Мамаева позавидовала женщинам, которых мужья критикуют
Похвала Павла Мамаева заставила его жену Надежду отказаться от спортзала
Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia
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Оказалось, что порой именно внимательный супруг может демотивировать.
Жена футболиста Павла Мамаева, Надежда, не занимается спортом, поскольку супруг считает ее идеальной. Об этом она рассказала изданию Super.ru на «Жара Медиапремии — 2026».
По словам Надежды, муж не указывает ей на недостатки внешности и не мотивирует ходить в спортзал.
«Вообще не занимаюсь спортом, потому что, если бы был нормальный человек, как Тарасов (футболист Дмитрий Тарасов. — Прим. ред.), взял бы и сказал мне: „У тебя целлюлит“, а он — нет. Он мне говорит: „Ты идеальная“. Я из-за этого никуда не хожу. Он меня не стимулирует, понимаете, это расслабляет», — поделилась Мамаева.
По той же причине Мамаева не решается на подтяжку лица. Когда Надежда говорит мужу, что стареет, он отвечает, что ей не нужна операция.
При этом ранее женщина рассказывала о неудачном опыте пластических операций. По ее словам, первая ринопластика привела к проблемам с верхней губой. Позже ей пришлось сделать еще одну операцию на носу, чтобы исправить ситуацию.
Другие вмешательства во внешность, которые ей приписывают интернет-пользователи, Надежда отрицает. Среди них — блефаропластика, филлеры и круговая подтяжка лица.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Анна Хилькевич опровергла слухи о возможном романе с Павлом Мамаевым.
По ее словам, между ними была особая энергетическая связь, но не романтические отношения.
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