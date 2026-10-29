Тысячи тараканов за дверью: квартира в Петербурге превратилась в кошмар соседей

Фото, видео: www.globallookpress.com/A. Hartl; 5-tv.ru

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Вредители облепили даже фасад дома.

В Санкт-Петербурге жители дома на проспекте Юрия Гагарина, 22, корпус 2, столкнулись с масштабным нашествием тараканов. По словам соседей, на первом этаже в четвертом подъезде находится квартира, которая буквально кишит насекомыми. Жильцы опасаются, что вредители расползутся по всему дому. Кадры с нашествием тараканов оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Как утверждают соседи, квартира практически пустует, а ее хозяйка появляется там редко, при этом обращения в жилищную службу, полицию и аварийные службы пока не принесли результата. Ранее жители даже подозревали, что внутри может находиться тело человека: поводом для беспокойства стали мухи, заметные в квартире.

Соседи пытаются бороться с насекомыми самостоятельно, однако эти меры не помогают решить проблему — вредители продолжают размножаться и заполнять пространство. Жильцы просят ответственные службы вмешаться и принять меры, чтобы остановить распространение тараканов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как выбрать съемное жилье без тараканов и на что обратить внимание при переезде.

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