Гигантское облако газа сорвалось с Солнца: будет ли магнитная буря

Фото, видео: Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/ lpixras; 5-tv.ru

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Из ближних планет на его пути окажется Марс.

На Солнце заметили огромный выброс газа — протуберанца — размером около 500 тысяч километров. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Выброс очень крупного протуберанца размером около полумиллиона километров попал сегодня в поле зрения сразу нескольких космических телескопов», — говорится в сообщении.

По словам ученых, облако газа движется преимущественно в сторону от Земли, поэтому серьезного воздействия на магнитное поле планеты может не произойти. При этом специалисты не исключают, что газовое образование способно задеть нашу планету краем.

«В данном случае протуберанец все же летит скорее вбок, чем в сторону Земли. Из ближних планет на его пути, похоже, окажется только Марс», — отметили астрономы.

Выброс снял телескоп SUVI на спутнике GOES-R. Наблюдения велись 29 октября с 08:30 до 17:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Солнечной системе за орбитой Плутона может находиться неизвестная ранее карликовая планета. Ученые обнаружили ледяное тело диаметром до 1,5 тысячи километров, которое пока изучают, чтобы подтвердить его статус.

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