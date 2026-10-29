Путин: Москва и страны Африки продолжат формат регулярных саммитов

Фото, видео: Reuters/MAXIM SHIPENKOV; 5-tv.ru

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Даты и место следующей встречи объявят позднее.

Новый саммит «Россия — Африка» планируется провести в будущем, его сроки и место проведения объявят своевременно. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам третьей встречи в Москве.

Глава государства назвал прошедший саммит успешным и выразил уверенность, что его результаты придадут дополнительный импульс развитию российско-африканских отношений.

Путин подчеркнул, что Москва стремится выстраивать со странами континента стратегическое партнерство и видит взаимную заинтересованность в таком сотрудничестве.

Президент также призвал сопрягать интеграционные процессы, которые развиваются в Евразии и Африке.

По итогам третьего саммита стороны одобрили Московскую декларацию. Ранее лидеры России и африканских государств также приняли план действий Форума партнерства «Россия — Африка» на 2027–2029 годы.

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