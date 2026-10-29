«Логичный шаг»: Ямпольская предложила Киеву ввести санкции против Google

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Поводом стало недовольство украинских властей результатами поиска, которые отображаются на русском языке.

Киеву стоит ввести санкции против Google из-за того, что поисковик выдает пользователям результаты на русском языке. Об этом во время брифинга предложила советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская.

«Можно попробовать на Украине ввести санкции против американской компании Google. Мне кажется, это был бы следующий логичный для них шаг», — сказала она.

По словам советника президента, поисковые алгоритмы и встроенный искусственный интеллект учитывают интересы пользователей. Она считает, что жители Украины продолжают читать сайты на русском языке, поэтому система и предлагает им соответствующие результаты поиска.

Ямпольская также обратила внимание на то, что русский язык используют и представители украинских властей. В качестве примера она привела недавнее интервью главы киевского режима Владимира Зеленского американскому телеканалу ABC.

Во время беседы он не сразу понял разницу между английскими словами thankful и grateful, которые означают «благодарный». Обратившись к своим помощникам, он задал вопрос на русском языке: «Это то же самое?»

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