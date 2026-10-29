Чиковани отправится в путешествие по России в новом шоу «Приехали! Рыбный сезон»

Фото: Пресс-служба МУЗ-ТВ

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Зрителей ждут гастрономические открытия, местные легенды и необычные достопримечательности.

С 31 октября по субботам в 15:00 на МУЗ-ТВ будут выходить новые выпуски тревел-шоу «Приехали! Рыбный сезон». Ведущая Виолетта Чиковани отправится в путешествие по разным регионам России, где зрителей ждут местные достопримечательности, необычные развлечения и блюда из рыбы.

Первой точкой маршрута станет Кольский полуостров. В Мурманске Виолетта побывает в крупнейшем городе за Полярным кругом, а затем отправится в Териберку на берегу Баренцева моря. Там ведущая прогуляется по местам съемок фильма «Левиафан», отправится на морскую прогулку в поисках китов и попробует морских ежей.

Продолжится путешествие в Астрахани, где Чиковани устроит гастрономический квест в поисках черной икры. В Тульской области она узнает секреты приготовления знаменитых пряников, а в подмосковной Коломне заглянет на ферму крокодилов.

Зрителей также ждут «дома-гиганты», место исполнения желаний в Тульской области, мороженое с черной икрой и знакомство с Коломенским кремлем.

В рамках проекта ведущая не только исследует необычные места и местную кухню, но и узнает, как добывают рыбу для поставки в фудмоллы «Москва — на волне».

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