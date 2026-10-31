«Москва нас не приняла»: как сибирячка и минчанин создают свой Петербург в музыке

Фото, видео: Пресс-служба группы UGLI/Анжелика Зыкова; 5-tv.ru

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Грязные подворотни, бесконечные дожди и городская меланхолия стали частью музыкального почерка группы UGLI, выведя их на высокий музыкальный уровень.

Дарья Трушек приехала из сибирского Тулуна, Андрей Чубис — из Минска. Они встретились в петербургском ночном клубе, услышали, как сочетаются их голоса, и создали группу UGLI. Сегодня их музыка объединяет электронные биты, народные распевы, театральность и тексты о любви, одиночестве и потере. Сами музыканты называют свой стиль «цыганским хоррором», мечтают о стадионах и признаются: Москва пока не спешит принимать их с распростертыми объятиями.

Впрочем, Петербург тоже не сразу стал для них родным. Но именно здесь случайное знакомство превратилось в творческий и семейный союз, а грязные подворотни, бесконечные дожди и городская меланхолия стали частью музыкального почерка UGLI.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru участники группы рассказали, как нашли друг друга, почему Дарья однажды сожгла собственные стихи, какая песня помогла им услышать слушателей и почему они посвятили композицию ушедшей бабушке.

Как познакомились UGLI

Пресс-служба группы UGLI/Анита Мичвас

Сегодня Дарья Трушек и Андрей Чубис выступают вместе, а в октябре 2026 года стало известно, что музыканты поженились. Но началась их история без громких продюсерских планов и красивых декораций.

Они познакомились в ночном клубе Петербурга, где выступали приглашенными артистами. Оба заметили, насколько органично звучат вместе их голоса, и решили попробовать записать совместную музыку.

«У нас потрясающе сливались голоса! И мы решили сотрудничать, создавать треки вместе», — признавалась Дарья в одном из интервью.

Первоначально коллектив назывался MAUGLI. Первую песню «Люби меня» музыканты выпустили в 2022 году, однако позднее решили сменить название группы. По словам Андрея, им не нравилось, что на стриминговых площадках уже было слишком много артистов с похожим именем.

Окончательное решение подсказала подруга музыкантов и их стилист Джейн. Она посчитала название MAUGLI слишком инфантильным и предложила убрать первую часть слова. Так появились UGLI.

За коротким именем скрывается довольно необычная музыкальная смесь. Участники коллектива соединяют электронную музыку, инди-поп, фольклорные мотивы и театральную подачу. Они не стремятся подгонять песни под один жанр и признаются, что любят усложнять звучание.

Но на формирование группы повлияли не только музыкальные эксперименты. У Дарьи за плечами — детское увлечение народными песнями, стихи, которые она однажды уничтожила, и образование, далекое от сцены. Андрей пришел к собственному творчеству через работу в музыкальной индустрии. А объединил их Петербург — город, который они оба считают особенным.

«Москва нас не приняла»

Участники UGLI не родились в Петербурге, но именно здесь нашли собственный музыкальный язык. Дарья приехала из Тулуна Иркутской области, Андрей — из Минска. И оба постепенно прониклись атмосферой города, который умеет быть одновременно красивым, суровым и неуютным.

«Холодный, какой-то красивый. Красивый и в то же время такой пыльный, дождливый, суровый, приятный с хорошими людьми, с прекрасными, красивыми, красиво одевающимися, стильными людьми», — описывает город Трушек.

В ее словах легко узнать городскую эстетику UGLI: здесь нет стремления сделать все безупречным и глянцевым. Напротив, музыкантам интересны контрасты — красота рядом с запустением, нежность рядом с тревогой.

Одна из песен группы, «Тучи», по словам Трушек, родилась в подворотне. Причем не в романтическом дворике с открытки, а в месте, которое певица назвала одним из самых грязных в Петербурге. Во время вечеринки музыканты нашли наушники, а затем случайная история превратилась в композицию.

Для UGLI это вполне естественный способ работы: вдохновение может прийти откуда угодно, а не только из специально организованной студийной сессии.

А вот с Москвой отношения пока складываются сложнее.

«Вот Москва нас не приняла сразу. Поэтому мы сюда приезжаем, нам нравится сюда приезжать», — призналась Дарья.

Музыканты не воспринимают это как повод отказаться от столицы. Они готовы пробовать снова, выступать и искать свою аудиторию. Но Петербург остается местом, где началась их история и сформировалось звучание группы.

Сожгла стихи и стала лесоинженером

Пресс-служба группы UGLI/Анжелика Зыкова

Дарья могла бы вообще не связать свою жизнь с музыкой. В детстве она росла среди народных песен: бабушка и ее сестры любили петь за семейным столом, причем каждая могла вести собственную мелодическую линию. Позднее Дарья сама выступала в школьном ансамбле.

В подростковом возрасте она увлеклась стихами. Но однажды решила, что написанное ей совершенно не нравится. Семья жила в доме с печкой, и девушка уничтожила собственные тетради.

«Лет восемь вообще не писала», — вспоминала Трушек.

Вместо творческой профессии Дарья выбрала лесоинженерное образование. Казалось, между лесным хозяйством и музыкальной сценой нет ничего общего. Но интерес к музыке никуда не исчез.

Позднее Трушек переехала в Петербург, получила театральное образование и начала выступать. Еще до UGLI у нее был собственный музыкальный проект «Труш». Знакомство с Андреем Чибисом стало следующим этапом.

В нынешней музыке неожиданно сошлось многое из ее прошлого: народные интонации, любовь к театру, интерес к литературе и желание не ограничивать себя одним жанром.

Пожалуй, особенно заметно это в композиции, посвященной Анне Карениной. Для UGLI литературный персонаж — не просто эффектная отсылка, а возможность рассказать о чувствах, которые выходят за пределы привычной поп-песни.

«Цыганский хоррор»: зачем усложнять музыку

UGLI не скрывают, что любят эксперименты. В их песнях могут соседствовать электронные ритмы, фольклорные мотивы и почти театральный надрыв. Музыканты не хотят, чтобы композиции превращались в фон, который можно включить и забыть.

«Мы очень любим экспериментировать, поэтому в нашей музыке часто меняются стили, меняется набор инструментов, вообще подход к созданию аранжировок. Мы любим сложную музыку, любим усложнять», — объяснил Андрей.

Самоироничное определение «цыганский хоррор» появилось во время работы над материалом и постепенно стало названием целой эстетики. В 2025 году группа выпустила одноименный альбом.

При этом театральность для Дарьи — не только сценические образы и костюмы. Она считает, что музыка сама по себе является высказыванием, а артист волен выбирать форму, в которой хочет его донести.

В качестве примера певица приводит Владимира Высоцкого, которому для выразительного выступления не требовались сложные декорации.

«Музыка и артист — это про высказывания. И как ты уже его преподносишь, ты можешь делать это как угодно, это твое. Твоя музыка, делать с ней все, что хочешь», — объяснила Трушек.

В случае UGLI такое отношение означает свободу экспериментировать, даже если результат не сразу вписывается в привычные представления о поп-музыке.

Песня «Дом», которая изменила все

Пресс-служба группы UGLI/Марина Румянцева

Музыканты признаются: в начале пути им хотелось удивлять публику. Они экспериментировали со звучанием и не слишком задумывались о том, насколько понятной окажется музыка для слушателя. Но затем появилась песня «Дом».

Изначально UGLI опасались выпускать медленные и грустные композиции. Однако именно эта песня помогла им установить более тесный контакт с аудиторией.

«Эта песня помогла нам услышать людей. Что они от нас хотят. То есть мы же сразу давали такие эксперименты: „Не хочешь слушать — но будешь“. А вот с „Домом“ у нас пошел диалог», — рассказал Андрей.

Для музыкантов дом — не только место, где человек живет. Это ощущение внутренней опоры, которое каждый ищет по-своему.

«Я думаю, что многие люди ищут вот это вот место внутри себя, этот дом. И я думаю, что нашими словами мы доводим их до той мысли, что главное — понять фразу, что дом — это ты сам», — объяснил Чубис.

Эта мысль неожиданно точно совпала с историей самих артистов. Они приехали в Петербург из других городов, искали собственное место в музыкальной индустрии и постепенно построили мир, в котором могут оставаться собой.

При этом UGLI не считают, что успех обязательно начинается с вирусного хита. Андрей вспоминает период, когда у группы было всего 68 слушателей на стриминговых площадках, хотя на концерты приходили около 300 человек.

Аудитория росла благодаря живым выступлениям и рекомендациям знакомых. Музыканты убеждены: важно не только привлечь внимание, но и сделать так, чтобы люди захотели вернуться.

Сегодня они мечтают о стадионном концерте. Дарья считает, что на подготовку может уйти около пяти лет, Андрей надеется справиться быстрее. Пока точных сроков нет, но желание выйти на большую сцену музыканты не скрывают.

В память о бабушке

Самая личная история интервью связана с композицией, которую Дарья посвятила своей бабушке.

«Эти строки родились, когда бабушка была жива. Они от лица моей мамы к бабушке», — рассказала Трушек.

Вскоре бабушки не стало, а композиция вышоа в ее день рождения 27 февраля.

«Я считаю, что нужно посвящать своим любимым людям песни, если ты можешь. Ну или что-то. Хоть что-нибудь», — поделилась Дарья.

Андрей вспомнил, как однажды летом они приехали в Сибирь и собрались за столом в беседке. Кто-то попросил Дарью спеть, и бабушка тут же включилась в происходящее.

«Даша начинает петь, бабушка такая по столу: „Я пою!“ То есть там была вот такая мощная, грозная женщина, и она пела, пела от души», — рассказал музыкант.

Дарья с улыбкой называла бабушку «Дон Карлеоне».

От первых концертов до большой сцены

Пресс-служба группы UGLI/Анжелика Зыкова

UGLI постепенно расширяют аудиторию. В 2023 году группа победила на фестивале независимой музыки «Индюшата», в 2024-м выиграла третий сезон шоу «Залетай в тренды», а позднее участвовала в проекте «Наша новая музыка» на Первом канале.

При этом музыканты не скрывают, что телевизионные проекты нужны им прежде всего для продвижения и возможности воплотить творческие идеи. Андрей признается, что на подобных площадках у артистов появляется доступ к ресурсам, которые не всегда доступны при самостоятельной работе.

Однако соглашаться на сотрудничество только ради громкого имени UGLI не хотят. Дарья рассказала, что им нравится Лолита Милявская. По ее словам, певица однажды прислала цветы на концерт группы в Петербурге, и музыканты надеются однажды познакомиться лично. Андрей объясняет, что совместная песня должна рождаться из творческого совпадения.

«Мы к музыке относимся очень трепетно, преданно. Если мы услышим процесс создания кого-то, с кем бы мы хотели, вот тогда это будет любовь, и это будет песня», — подчеркнул он.

Для группы это принципиальный момент: известное имя может помочь привлечь внимание, но не заменит настоящего интереса к музыке.

UGLI пока находятся в начале пути к большой аудитории, но уже понимают, что хотят сохранить. Это свобода экспериментировать, возможность рассказывать личные истории и желание не превращать каждую новую песню в попытку повторить предыдущий успех.

А еще — Петербург. Город, который свел двух музыкантов, стал фоном для их первых песен и постепенно превратился в часть их звучания.

Они приехали сюда из разных мест, встретились в ночном клубе и создали группу, которая теперь мечтает о стадионе. Но, кажется, самое важное уже произошло: они нашли не только собственный музыкальный язык, но и человека, с которым готовы идти дальше.

И если однажды UGLI действительно соберут стадион, за этим успехом будет стоять не только работа над музыкой. Будет и история о холодном городе, случайной встрече, бабушкиных песнях, сожженных стихах и простом признании, которое оказалось близко тысячам людей: дом — это ты сам.