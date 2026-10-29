«Люди обречены»: продолжение расследования «Известий» по деятельности «Мира квестов»

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Всего в России работают более семи тысяч подобных площадок без лицензий.

А теперь о развлечении, которое может первратиться в смертельную ловушку. В Москве проверили организаторов игр для взрослых, связанных с крупнейшей в стране онлайн-платформой «Мир квестов», и обнаружили массу нарушений. Среди них заблокированные аварийные выходы, неработающая пожарная сигнализация и горючая отделка.

Внимание к этой сфере спровоцировала серия происшествий, некоторые из которых закончились гибелью людей. Сегодня продолжение расследования «Известий»: кто зарабатывает на опасных играх и кто отвечает за безопасность людей? Выяснял корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Второй Иртышский проезд. Закрытая промзона на востоке Москвы. Внутрь пускают только после предоплаты.

— Пройдемте за мной, не отставайте.

Место засекречено: сцена за глухой железной дверью.

— Вы находитесь на закрытом объекте.

Квест начался — что-то типа космической станции.

Вместе с журналистами два специалиста по пожарной безопасности. Десятки нарушений видят даже в темноте. Сигнализации нет, аварийных указателей тоже.

«Отключилось освещение, абсолютная темнота. Кромешная тьма. Люди обречены. Дым, отсутствие дымоудаления, люди задохнулись», — сказал эксперт по пожарной безопасности Аркадий Субботин.

Вентиляция слабая. Отделка из горючих материалов: в случае возгорания вспыхнет сразу все.

Аварийный выход один. Хотя два — это минимум. Администратор «Мира квестов» о нарушениях ничего не знает.

— Не были проинформированы по полному списку.

Примерно так же отвечают и на другом шоу из «Мира квестов»: все должно быть безопасно.

— Мы тут ничего не поджигаем. Пожаров у нас не было.

Подвал жилого дома на Первомайской. Тот же агрегатор зрелищ. И те же нарушения. Аварийный выход закрыт, добраться до него — отдельный квест.

«Есть совсем узкие, зауженные проходы. Если они одни, через дверь упрутся», — сказал эксперт по пожарной безопасности Андрей Серочкин.

Судя по ответам обоих администраторов, в случае ЧП помогать участникам будет некому.

— Вы обучались пожарной безопасности? Вам кто-то что-то объяснял?

— Не хочу это комментировать.

«Известия» написали запросы в МЧС России по Москве, Роспотребнадзор и прокуратуру.

Трагических случаев из-за халатности организаторов масса. В Махачкале необученный актер бросил на пол зажженную перчатку. Погибли две девушки. В Москве взорвался газовый баллон — пострадали дети.

«Был произведен неконтролируемый выпуск газа из баллона, который находился у актера. Загорелся потолок», — сказал адвокат пострадавших Павел Левшун.

По данным оператора квест-индустрии, в России более семи тысяч подобных испытаний. И почти каждый поход за острыми ощущениями — это игра с огнем. Квесты нелицензированы: нет ни ГОСТов к игре, ни требований к актерам.

«Такого понятия, как квест, оно нигде не закреплено. Что это, как это, где это проводится», — сказал сенатор РФ Айрат Гибатдинов.

На квесте в Краснодаре аниматор с силой ударил девушку по лицу, в Москве девочка упала в яму, а в Башкирии школьники от испуга выпали из окна.

Организаторов наказывают редко, продавцов ужаса — никогда. В Махачкале осудили владельца точки и актеров, в Москве — аниматоров. А агрегатор «Мир квестов», который собирает комиссию с каждого проданного билета, ответственности не понес.

«Что касается того же агрегатора „Мир квестов“ — дело правоохранительных органов. Насколько правомерен является сбор средств на оплату тех услуг, которые не совсем отвечают требованиям безопасности», — сказал председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

Его реальные владельцы, как уже рассказывали «Известия», живут в Амстердаме. Уроженец Украины Артем Ярмилко отвечает за европейское направление, его жена Анна управляет российским активом: доход 700 миллионов рублей в год. Их бизнес-партнеры-соучредители руководят украинскими квестами — и, судя по скриншотам, собирают деньги для ВСУ. Одна семья, вероятно, связана с украинскими донатами, голландской пропиской и российским бизнесом, который может имет множество нарушений.

«Приостановка деятельности — это главное наказание. И фигуранты, и виновные будут найдены — получат соответствующий приговор», — сказал заместитель председателя Комитета ГД РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

Пока школьники получают ожоги в российских подвалах, их родители оплачивают недвижимость в Европе и вероятные донаты ВСУ. Кошмарные зрелища хорошо продаются, особенно если за ними никто не следит. Квесты остаются темным пятном на карте развлечений: можно собирать сотни миллионов и ни за что не отвечать.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.