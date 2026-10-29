Жена думала, что это шутка: житель Константиновки три месяца считался погибшим

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Мужчина надеется воссоединиться с семьей.

Житель Константиновки Сергей три месяца считался погибшим для близких, которые после потери связи с ним в феврале не знали, что произошло с мужчиной. После эвакуации российские военные дали ему возможность позвонить жене через мессенджер МАКС, и супруги впервые за долгое время смогли поговорить. Свою историю мужчина рассказал военному корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову.

Около двух лет назад гражданская жена Сергея уехала в Донецк вместе с матерью, когда узнала о беременности, а он остался в Константиновке. Мужчина стал отцом, находясь вдали от семьи, и до сих пор видел дочь только по телефону, ни разу не держа ее на руках. По словам Сергея, жена добиралась в Донецк через Белоруссию, Польшу и Шереметьево, где проходила необходимые проверки.

До февраля супруги поддерживали связь, однако затем общение прекратилось, а до родных Сергея стали доходить слухи о его гибели и о том, что он якобы оказался под завалами. Поэтому звонок после эвакуации стал для жены неожиданностью: сначала она даже подумала, что кто-то решил над ней пошутить.

Теперь мужчина надеется добраться до семьи и начать жизнь заново, устроившись экспедитором и помогая растить дочь. При этом пережитое не отпускает его даже после эвакуации: звуки машин напоминают о беспилотниках, а на земле он по привычке высматривает мины. Сергей признается, что к происходящему на поле боя постепенно привыкаешь, и именно это пугает его больше всего.

«Вывод — надо беречь родных, быть рядом вообще ценить каждый момент жизни, потому что может быть такое, что не успеешь даже сказать своим родным, что любишь», — считает мужчина.

Сейчас он хочет снова жить рядом с женой и дочерью и вернуть себе обычную семейную жизнь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница освобожденной Константиновки Татьяна поделилась своими воспоминаниями о том, как ее эвакуировали бойцы группировки «Южная». Она рассказала о том, как украинские националисты не давали мирным жителям возможности готовить еду и угрожали им смертной казнью.

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