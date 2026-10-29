Пора переобуваться: Минтранс назвал условия для перехода на зимние шины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ради безопасности рекомендуется менять резину своевременно.

Минтранс РФ рекомендовал автомобилистам переходить на зимние шины при снижении среднесуточной температуры до плюс 5–7 градусов и установлении постоянных заморозков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Менять резину необходимо своевременно в зависимости от погодных условий, а с наступлением 1 декабря сделать это обязательно», — приводит слова министерства телеканал.

Как напомнили в Минтрансе, технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» не допускает использования летних шин с декабря по февраль.

Зимняя резина может быть шипованной или нешипованной, однако она обязательно должна иметь маркировку M+S, M S или M& S.

Кроме того, в министерстве объяснили, что в условиях низких температур летние шины чрезмерно твердеют и утрачивают упругость. Из-за этого сцепление с дорогой ухудшается, а тормозной путь возрастает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с приходом холодов управлять автомобилем становится сложнее, а мороз влияет на работу многих агрегатов. Зимние шины следует устанавливать заранее, не дожидаясь снегопада. Моторное масло подбирают по рекомендациям производителя: в маркировках 0W-20, 5W-30 или 10W-40 первое число отражает низкотемпературные свойства — чем оно меньше перед W, тем лучше масло сохраняет текучесть на морозе.

Кроме того, рекомендуется проверить отопительную систему: включить печку и убедиться, что обогреваются руль, зеркала, заднее стекло и сиденья, а из дефлекторов поступает теплый воздух — при неполадках лучше обратиться в автосервис.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.