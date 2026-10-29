«Обеспечить прозрачность»: единые правила хотят ввести для всех школьных олимпиад

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Предлагаемые изменения затронут задания, порядок проведения и систему оценки результатов.

Единые правила хотят установить для школьных олимпиад. Об этом заявила советник президента России по вопросам культуры и искусства Елена Ямпольская во время брифинга.

«Мы должны обеспечить полную прозрачность и чистоту происходящего», — заявила Ямпольская.

По ее словам, за основу можно взять порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, для которой уже действует единое положение.

Кроме того, советник президента России заявила, что речь не идет о том, чтобы превратить олимпиады в аналог ЕГЭ. Главное — установить одинаковые требования к участникам, заданиям, местам проведения соревнований и оценке результатов.

Советник президента отметила, что победы в олимпиадах могут давать школьникам серьезные преимущества при поступлении в вузы. В некоторых случаях абитуриенты получают возможность зачислиться без сдачи ЕГЭ. Поэтому Ямпольская считает, что такие привилегии должны предоставляться по прозрачным и понятным правилам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобрнауки планирует изменить правила поступления в вузы по олимпиадным льготам. Глава ведомства Валерий Фальков обращал внимание на ситуацию, когда победители олимпиад занимают все бюджетные места на отдельных направлениях, а абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ не хватает мест.

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