Придется говорить с несимпатичными людьми: Ушаков о диалоге России и ЕС
Ушаков отметил, что РФ придется вести диалог с несимпатичными людьми из ЕС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет
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Однако на трехсторонней встречи в Абу-Даби представителей Европы не будет.
Когда-нибудь России придется вести диалог с представителями Евросоюза. Об этом информационной службе «Вести» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Журналистов интересовала возможность переговоров между Россией и ЕС.
«Ну, рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны», — прокомментировал Ушаков.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЕС готовится выбрать переговорщика для встречи с президентом России Владимиром Путиным. В Брюсселе растет понимание того, что разговаривать с Москвой все же придется.
Но на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби европейские страны участия точно не примут, даже если купят билет в этот город.
Также 5-tv.ru писал о том, что Кремль не считает разговор Владимира Путина с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом контактом с Европой. Москву интересовала прежде всего прямая связь с руководителями двух важных для России приграничных государств.
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