«Надеюсь, все исправится»: Пашинян прокомментировал дерзкие слова о россиянах

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Премьер-министр Армении не считает, что скандальные высказывания Давида Арушаняна должны стать поводом для его отставки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил сожаление из-за резких высказываний губернатора Ширакской области Давида Арушаняна о россиянах. При этом глава армянского правительства заявил, что не видит оснований для увольнения чиновника. Об этом он сообщил во время брифинга.

«Надо быть максимально корректным и осторожным, и если что-то неаккуратное было, то я сожалею об этом. Надеюсь, все исправится», — передает его слова ТАСС.

Премьер уточнил, что не знаком со всеми подробностями произошедшего, однако подчеркнул необходимость соблюдать корректность в публичных заявлениях. При этом вопрос об отставке Арушаняна, по его словам, не стоит.

Поводом для скандала стали слова губернатора в соцсетях от 17 октября о праздничных мероприятиях по случаю Дня Гюмри, организованных партией «Сильная Армения». Арушанян назвал их «очередным политическим представлением» и заявил, что «Гюмри — это не ваш «Нижний Табор», а гюмрийцы — не ваши «Иваны».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что реакция российской стороны не заставила себя ждать: в посольстве возмутились высказываниями Арушаняна об «Иванах» и сравнили их с риторикой немецких нацистов. Дипломаты выразили недоумение из-за подобных заявлений в адрес россиян.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.