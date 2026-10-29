«Должны стремиться»: Путин назвал главную цель многополярного мира

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Глава государства призвал сосредоточиться на практических итогах международного сотрудничества.

Формирование многополярного мира уже приносит результаты, однако главным итогом этого процесса должно стать повышение уровня жизни народов. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании в рамках саммита «Россия — Африка».

«Вы обратили внимание на то, что многополярный мир уже приносит результаты. Не могу с вами не согласиться», — сказал Путин.

При этом президент подчеркнул, что международные встречи и заседания сами по себе не должны становиться конечной целью. По его словам, важнее добиться конкретных результатов для граждан.

«Но, конечно же, как вы сказали, не должны ограничиваться нашими встречами и заседаниями, мы должны стремиться к главному результату», — отметил глава государства.

Он уточнил, что таким результатом должен стать рост уровня жизни народов.

«А главным результатом для нас всех является рост уровня жизни наших народов», — подчеркнул Путин.

При этом российский лидер отметил, что и сами заседания имеют значение, поскольку позволяют странам обсуждать общие вопросы и вырабатывать совместные решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о сопротивлении отдельных стран формированию многополярного миропорядка. По словам президента России, речь идет о государствах, которые продолжают руководствоваться колониальными подходами и стремятся получать выгоду за счет других стран. Путин также обвинил такие государства в использовании тарифных войн, санкций, экономического давления и вмешательства во внутренние дела.

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