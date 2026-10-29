Школьник хотел сделать бомбочки для ванны и едва не лишился глаза

Подросток под Краснодаром травмировал глаз при изготовлении бомбочек для ванны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Причиной стал опасный порошок.

В Енисейском районе Красноярского края 14-летний подросток получил химический ожог глаза при изготовлении бомбочек для ванны. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Во время домашнего эксперимента порошок, предназначенный для прочистки труб, попал школьнику в глаз.

Прибывшие медики оказали подростку необходимую помощь и диагностировали у него химический ожог глаза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ленинградской области 13-летний школьник был госпитализирован в травматологическое отделение после курения вейпа во время перемены.

Известно, что подросток покурил электронную сигарету в туалете учебного заведения, после чего почувствовал себя плохо и потерял сознание, ударившись головой о кафельный пол.

Одноклассники помогли ему добраться до медицинского кабинета, откуда его направили за помощью к врачам. Медики обнаружили у подростка переломы, а также другие травмы и ушибы головы. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.