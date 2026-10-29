«Мир квестов» подвергал смертельной опасности россиян: что известно

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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С играми агрегатора связывают происшествия с погибшими детьми.

Агрегатор развлечений «Мир квестов», являющийся крупнейшим в своей нише, столкнулся с серьезным скандалом. Проект подозревают в возможном финансировании ВСУ, а журналисты 5-tv.ru выявили нарушения пожарной безопасности на квест-площадках в Москве.

Помимо этого, с играми, продвигаемыми через агрегатор, связывают ряд происшествий, среди которых есть случаи с погибшими и пострадавшими детьми.

На фоне появившихся подробностей в Госдуму был внесен законопроект о регулировании квест-индустрии. 5-tv.ru собрал ключевые моменты вокруг ситуации с «Миром квестов».

Какие происшествия связывают с квестами

В 2024 году в Махачкале во время хоррор-квеста вспыхнул пожар после того, как аниматор поджег перчатку. Две участницы, прикованные наручниками, не сумели выбраться и погибли.

В марте 2026 года в Краснодаре на квесте 16-летняя школьница лишилась части безымянного пальца после того, как актер захлопнул дверь.

В 2022 году в Москве во время хоррор-квеста взорвался газовый баллон, и загорелись декорации. Подростки оказались заперты в железной клетке, однако смогли выбраться. Все получили ожоги.

5-tv.ru привел эти случаи в расследовании, посвященном безопасности развлечений, предлагаемых через агрегатор.

Какие нарушения обнаружили журналисты

Корреспондент 5-tv.ru Кирилл Ольков рассказал о нарушениях пожарной безопасности в двух московских квестах, найденных через агрегатор «Мир квестов».

В квесте «Чужой» на 2-м Иртышском проезде обнаружили горючую отделку путей эвакуации, отсутствие видимой пожарной сигнализации, планов эвакуации и аварийного освещения. Эксперты также отметили нехватку огнетушителей.

В квесте «Изнанка в разуме Векны» на Первомайской улице нашли легковоспламеняющиеся материалы, узкие проходы к аварийному выходу и сбои в работе системы автоматического открывания дверей.

Специалист по пожарной безопасности Аркадий Субодин охарактеризовал нарушения как серьезные и не рекомендовал посещать подобные площадки.

В чем подозревают «Мир квестов»

Стало известно о вероятной причастности проекта к сбору средств для ВСУ 27 октября.

На украинской версии сайта агрегатора публиковался анонс квеста во Львове, организаторы которого обещали направлять 10% выручки на нужды ВСУ.

Кроме того, на портале продвигались игры, связанные с тематикой ОУН-УПА*, включая квест «Кабинет Бандеры».

Журналисты 5-tv.ru установили связи между российскими и зарубежными проектами «Мира квестов». При этом представители российского ООО «Мир квестов С» заявляют об отсутствии общей инфраструктуры и юридических связей с украинским порталом.

Что известно о владельцах

Согласно данным 5-tv.ru, к бизнесу имеют отношение Артем и Анна Ярмилко, а также Игорь Бобб. Артем Ярмилко стоит во главе нидерландского холдинга Escapy, работающего в квест-сфере.

Супруги Ярмилко живут в Амстердаме. В феврале 2022 года они купили там квартиру примерно за миллион евро.

Российские компании проекта получают сотни миллионов рублей выручки. По информации СПАРК, годовой оборот одной из компаний составлял порядка 700 миллионов рублей.

Совладелец российского ООО Игорь Бобб сообщил 5-tv.ru, что украинский портал прекратил работу после начала СВО, а российская компания не имеет связей с украинскими юрлицами.

Что грозит владельцам «Мира квестов»

Адвокат Павел Зайцев разъяснил 5-tv.ru, что при доказанном перечислении средств на нужды ВСУ владельцев могут привлечь к уголовной ответственности.

По решению суда возможны арест счетов, а также конфискация денежных средств и активов. При этом основания для уголовной ответственности должны быть установлены в ходе расследования.

Как планируют изменить правила проведения квестов

Стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, регулирующего организацию и проведение квестов. Автор инициативы, сенатор Айрат Гибатдинов, сообщил 5-tv.ru, что действующее законодательство даже не содержит официального определения понятия «квест».

Законопроект предусматривает требования к помещениям, санитарным условиям и безопасности участников. Среди предложений — минимальная площадь площадки 100 квадратных метров, обязательное видеонаблюдение и обучение сотрудников навыкам первой помощи.

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* Организация украинских националистов (ОУН) и Украинская повстанческая армия (УПА) — экстремистские организации, запрещенные в России.