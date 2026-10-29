Умер художник-постановщик «Тайн следствия» и «Убойной силы»

Фото: unikino.spb.ru/Союз кинематографистов Санкт-Петербурга

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Владимир Южаков также учувствовал в создании зарубежных проектов.

Художник-постановщик Владимир Южаков умер на 74-м году жизни. Он участвовал в создании известных российских сериалов и работал над картинами Александра Сокурова и Дмитрия Светозарова. О кончине кинематографиста сообщили в Петербургском отделении Союза кинематографистов России.

«26 октября 2026 года на 74-м году жизни скончался художник-постановщик, член Союза кинематографистов Владимир Николаевич Южаков», — говорится в сообщении организации.

По информации РИА Новости, причиной смерти художника стала продолжительная болезнь.

Южаков родился 7 ноября 1952 года в Ленинграде. После окончания Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной в 1978 году он получил специальность художника-конструктора.

В кино Южаков пришел в 1984 году. Первое время он работал художником-декоратором на «Ленфильме», где принимал участие в производстве фильмов «Огни», «Тихое следствие», «Спаси и сохрани» Александра Сокурова и «Прорыв» Дмитрия Светозарова.

В конце 1980-х годов кинематографист перешел на должность художника-постановщика. Позднее его профессиональная биография пополнилась такими проектами, как «Случайный вальс», «Циники», «Конец века» и «Три цвета любви». Он также работал над сериалами «Агентство НЛС», «Линии судьбы» и «Шоу должно продолжаться».

В сериале «Убойная сила» Южаков участвовал в создании эпизода «Китайский квартал».

Художник сотрудничал и с зарубежными кинематографистами. В числе международных проектов с его участием — ирландская «Лестница света», японская картина «Рин. Легенда об иконе», аргентинская «Сеньора» и итальянская «Русская красавица». Кроме того, Южаков работал над фильмами «Распутин» и «Гагарин», которые были созданы для британской телерадиокомпании «Би-би-си».

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