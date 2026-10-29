Летевший в Минеральные Воды самолет подал сигнал бедствия вскоре после вылета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На борту воздушного судна, следовавшего из Еревана, по предварительным данным, могут находиться около 108 человек.

Самолет российской авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс Ереван — Минеральные Воды, подал сигнал бедствия вскоре после вылета из Армении, следует из данных сервиса Flightradar.

После этого воздушное судно начало разворачиваться в сторону аэропорта. По предварительным данным, на борту может находиться около 108 человек.

Причины подачи сигнала бедствия пока не сообщаются. Самолет продолжает полет в сторону Еревана.

Ранее 5-tv.ru писал о другом случае подачи сигнала бедствия во время полета. Самолет авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Махачкалу, благополучно приземлился в Омске.

Борт передал сигнал 7700, находясь в воздушном пространстве Казахстана, после чего направился в сторону Омска. В пресс-службе S7 пояснили, что маршрут изменили из-за технической неисправности. Экипаж принял решение совершить посадку на запасном аэродроме.

Также ранее самолет American Airlines, выполнявший рейс из Мадрида в Даллас, совершил незапланированную посадку в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за того, что на борту Boeing 777 вышли из строя почти все туалеты.

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