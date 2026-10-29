Трагедия на Пхукете: российский турист упал с крыши и погиб

Россиянин погиб после падения с крыши жилого дома на Пхукете

Фото: www.globallookpress.com/Teera Noisakran

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Мужчину с серьезными травмами нашли около жилого здания, однако врачам не удалось спасти его.

Россиянин погиб после падения с крыши жилого дома на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщил портал The Phuket News.

По данным издания, местная полиция получила сообщение о происшествии. На место прибыли спасатели, которые обнаружили 40-летнего мужчину с тяжелыми травмами. Его доставили в больницу, однако спасти россиянина не удалось.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гражданин России Павел Шкуратов погиб в результате ДТП на шоссе Сукхумвит в Паттайе.

Авария произошла в ночное время. По предварительным данным, 37-летний россиянин ехал на мотоцикле и потерял управление. После этого он вылетел с проезжей части и врезался в дерево.

Прибывшие на место происшествия медики пытались оказать ему помощь, однако спасти россиянина не удалось.

После случившегося полиция начала выяснять обстоятельства аварии. Правоохранители опросили очевидцев, чтобы установить, что именно произошло на дороге.

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