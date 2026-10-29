Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже

Фото: Telegram/Михаил Фёдорович Маваши/mikhailmavashi

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист скончался в ночь с 24 на 25 октября.

Церемония прощания и похороны российского рэпера, поэта и основателя движения «Северный человек» Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. — Прим. ред.) состоялись в Воронеже. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на источник из окружения артиста.

«Сегодня утром было организовано прощание, затем состоялись похороны на Юго-Западном кладбище Воронежа», — говорится в сообщении.

Миша Маваши родился 29 января 1985 года. С 2009 года он посвятил себя музыкальной деятельности. В 2014 году он создал сайд-проект «ЦельРазгром», который за время своего существования выпустил два альбома. Через четыре года после этого Маваши основал музыкальный коллектив «Маваши group».

Он активно поддерживал проведение специальной военной операции. В конце 2022 года Михаил основал движение «Северный человек», целью которого является оказание помощи русским людям в трудных ситуациях. Осенью 2023 года он отправился в зону боевых действий, чтобы доставить гуманитарную помощь российским военнослужащим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Миша Маваши умер в ночь с 24 на 25 октября. По словам представителя музыканта, произошел несчастный случай.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС