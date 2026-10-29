Мурашко: Россия может обучать медиков из Африки безопасным родам

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Система охраны материнства и детства в РФ охватывает весь период — от планирования беременности до наблюдения за новорожденным.

Российская система помощи женщинам и детям может стать основой для подготовки медицинских специалистов из африканских стран. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил на сессии саммита «Россия — Африка».

По словам министра, система охраны материнства и детства в России охватывает весь период — от планирования беременности до наблюдения за новорожденным. Помощь беременным стараются стандартизировать, а женщин с высоким риском осложнений направляют в медицинские учреждения соответствующего уровня, где есть необходимое оборудование и специалисты.

Мурашко отметил, что показатель младенческой смертности в России сейчас составляет 3,3 промилле. По его словам, в ряде африканских стран этот показатель выше в десятки раз.

В связи с этим российская сторона готова рассмотреть специальные программы повышения квалификации для медицинских работников из Африки. Предполагается, что к обучению могут подключаться специалисты сразу из нескольких государств.

«Нужно рассмотреть, в том числе для Африки, специальные программы, для того, чтобы объединять несколько стран, в том числе приглашая специалистов на такие курсы», — сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что подготовка должна включать не только теоретические занятия, но и практические тренинги на манекенах. Такой формат позволяет медикам отрабатывать навыки оказания помощи матери и ребенку в различных ситуациях.

Отдельное внимание Мурашко уделил принципу разделения медицинских учреждений по уровням помощи. Женщин с высоким риском осложнений во время беременности и родов госпитализируют в учреждения самого высокого уровня, где есть необходимые ресурсы для оказания специализированной помощи.

По словам главы Минздрава, российская система также предусматривает единые требования к медицинской инфраструктуре, оснащению учреждений и порядку оказания помощи. Их дополняют стандарты и клинические рекомендации, определяющие правила лечения.

«Поэтому блок вопросов, касаемый подготовки кадров на примере модели охраны материнства и детства, также с уровневой градацией медицинских учреждений, является ключевым», — отметил министр.

Мурашко добавил, что представители африканских стран уже посетили российское родовспомогательное учреждение и отметили уровень организации медицинской помощи и обеспечения безопасности женщин.

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