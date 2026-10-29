Чужой среди своих: какую тайну скрывал девятый турист группы Дятлова

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Спустя десятилетия вокруг имени Семена Золотарева появилась версия о возможной связи с КГБ. Что о нем известно и почему его биография до сих пор вызывает вопросы?

История перевала Дятлова давно вышла за пределы обычного расследования туристической трагедии. Чем больше исследователи пытаются восстановить события зимы 1959 года, тем больше внимания получает человек, который оказался среди девяти погибших.

Семен Золотарев был значительно старше остальных участников, имел за плечами военный опыт и служил в подразделениях СМЕРШ.

Теперь появились родственники Золотарева, фотографии из семейного архива и документы. Это вновь заставило исследователей задаваться вопросом: кем на самом деле был этот человек и почему он оказался в группе Дятлова? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Зачем Дятлов взял Золотарева в поход

Одна из самых загадочных деталей — знакомство двух мужчин. В программе прозвучало, что Семена Золотарева специально познакомили с Игорем Дятловым за несколько дней до похода.

«Руководитель группы подготовки туристов к походу на Северный Урал, пригласил по просьбе КГБ этого Золотарева, принял его уже. Ему сказали прибыть туда. И он отправился», — рассказал участник программы на федеральном ТВ Виктор Иосифович, который знал правду о группе Дятлова и молчал 30 лет.

Именно эта деталь стала отправной точкой для одной из самых необычных версий расследования. Родственники Золотарева вспоминают, что в газетных публикациях его уже обвиняли в работе на иностранную разведку. Семья с этим не соглашалась.

«То, что он работал в иностранной разведке, мы в это никто не верит», — сказала внучатая племянница Золотарева Ирина Бондарь.

При этом она допустила, что информация о возможной связи с КГБ могла иметь под собой основание.

Семен Золотарев: человек с военным прошлым

Семья вспоминает Золотарева как человека образованного, сильного и заметного. На фотографиях из архива он предстает в разных компаниях — с родителями, детьми, родственниками и незнакомыми мужчинами.

Один из снимков особенно заинтересовал исследователей. На нем Золотарев находится в центре между двумя мужчинами в меховых шапках.

Участники расследования предположили, что люди по сторонам могут быть высокопоставленными советскими чиновниками.

На обороте фотографии есть подпись, однако почерк оказался трудным для прочтения. В расшифровке упоминаются фамилии Золотарева и Сохина, а также имя Хасанда Уфа. Исследователи предложили провести дополнительную работу с фотографией и почерком, чтобы установить личности изображенных людей.

Сам снимок родственники предоставили впервые.

Служба в СМЕРШ

Еще больше внимания привлек другой документ — характеристика, связанная со службой Золотарева в СМЕРШ.

Согласно тексту документа, ЗолотарЕв состоял в первичной партийной организации контрразведки СМЕРШ. В характеристике говорится о его наградах — орденах Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалях «За оборону Сталинграда», «За отвагу» и «За боевые заслуги».

Там же указано, что в течение трех месяцев Золотарев пять раз самостоятельно забрасывался в тыл противника и передавал сведения командованию. Весь личный состав его группы был представлен к государственным наградам.

Эксперт, изучивший документ в студии, заявил, что считает его подлинным. Он обратил внимание на отметку прокуратуры Союза и предположил, что документ мог быть официально запрошен прокуратурой и получен от соответствующего ведомства.

Еще одна деталь оказалась особенно интересной: прокуратура СССР заинтересовалась этим документом 12 ноября 1959 года, уже после гибели группы Дятлова.

Почему родственники заговорили о татуировках

Семья Золотарева также не согласна с некоторыми сведениями, которые распространялись о нем после трагедии.

В частности, родственники утверждают, что у Семена никогда не было татуировок.

«У него тело было чистое, никаких татуировок не было», — сказала его родственница.

На фотографиях из семейного архива никаких татуировок действительно не видно. В то же время участники программы обратили внимание на изображения тела погибшего Золотарева, где такие отметины присутствуют.

Это породило один из самых тяжелых вопросов расследования, прозвучавших в студии: кого похоронили вместо Золотарева?

Почему мать Золотарева оказалась на месте трагедии

Отдельное внимание исследователи уделили обстоятельствам похорон.

Родственники рассказали, что после гибели группы мать Семена Вера Ивановна отправилась на Урал. Ей сообщили о трагедии и показали место гибели туристов. По словам семьи, она была доставлена туда на вертолете.

Исследователь, ранее беседовавший с человеком, занимавшимся похоронами погибших, рассказал, что процессия была очень небольшой. На похоронах присутствовали люди в штатском. Сам Золотарев был похоронен в закрытом гробу.

В студии отдельно обратили внимание на то, что родственников других погибших на место трагедии подобным образом не доставляли.

И вновь возникает вопрос: почему к Семену Золотареву было такое особое отношение?

«Нет у тебя больше сына»

Самая болезненная семейная тайна связана не с перевалом, а с сыном Золотарева.

Семен был женат на женщине по имени Тамара Бругач. Родственники практически ничего не знали о его семейной жизни: жена не приезжала вместе с ним, а после рождения сына Саши семья долго не знала даже, где находится ребенок.

Падчерица Золотарева Людмила рассказала, что они с матерью пришли за мальчиком в детский сад. Воспитательница сообщила, что ребенка уже забрал отец. Однако дома ни Семена, ни Саши не оказалось.

Родственники отправились к семье Золотарева. Там им сказали, что ребенка отдали в детский дом.

«Выходит старуха. Это мама Золотарева была. И стала на маму кричать: „Уходи отсюда и больше сюда не приходи“. Мама ей говорит: „Отдайте мне сына, отдайте мне сына“. Она говорит. Мы его в детдом сдали. Уходи и не приходи сюда», — вспомнила Людмила.

На следующий день они снова пришли туда. Людмила раасказала, что даже не пошла в школу, потому что вместе с матерью отправилась искать Сашу. Мать снова плакала и просила вернуть сына.

Но женщина была непреклонна: «Нет у тебя больше сына».

При этом мать Саши до конца не хотела верить, что больше никогда его не увидит. Родные перебирали разные версии и надеялись, что мальчик где-то есть, а произошедшее еще удастся объяснить.

Надежда оставалась даже спустя время. Они продолжали приходить к женщине, которая, по словам рассказчицы, каждый раз кричала на ее мать.

Поиски так и не дали результата.

Следы ведут в Азербайджан

Спустя десятилетия родственники решили вновь попытаться установить судьбу Саши. Вместе со съемочной группой Людмила отправилась в Азербайджан — туда, где могли сохраниться следы семьи.

Поездка превратилась в настоящий поиск по местам прошлого. Исследователи объезжали архивы и населенные пункты, разговаривали с местными жителями, пытались восстановить старые семейные связи.

В одном из сел Людмила встретила человека, который помнил ее семью. Она рассказывала о дедушке, бабушке и доме, где прошло ее детство.

Но найти Сашу не удалось.

В Баку был направлен запрос в соответствующее учреждение. Ответ оказался отрицательным: человека с такими данными в базе не нашли. После возвращения аналогичный запрос направили и в России. Там результат оказался таким же.

Исследователь Олег Рыбаков предположил, что человек не может исчезнуть из документов бесследно и одной из возможных причин может быть смена фамилии.

«Кто-то залез в историю Золотарева»

После появления новых фотографий и документов исследователи обратили внимание на то, насколько разрозненными оказались сведения о Золотареве.

Олег Рыбаков, участвовавший в поисках в Азербайджане, заявил, что как историк и архивист видит предпосылки к тому, что история Золотарева могла быть серьезно измененна.

«Кто-то залез в историю Золотарева и все там как-то подчистил, перемешал?» — спросили его в эфире программы на федеральном ТВ.

«Что касается того, что кто-то залез, перемешал, есть такие предпосылки. Я это вижу как историк, как специалист, как архивист», — ответил исследователь.

Что происходило на перевале

История Золотарева в расследовании пересекается и с другой версией трагедии — о возможном присутствии на перевале военных.

Виктор Иосифович рассказал о своей версии назначения старого кедра, который находится неподалеку от места трагедии.

По его словам, в районе кедра могла работать военная радиостанция. Он утверждает, что оборудование использовалось для связи с командованием и получения информации о вылете самолета с военного аэродрома Челябинска, который должен был участвовать в испытании секретного оружия.

По этой версии, антенну поднимали на кедр, используя трос и специальные приспособления.

Позже участники международной экспедиции действительно нашли возле перевала старые металлические элементы, проволоку и предметы, назначение которых они сами определить не смогли.

Самый загадочный участник группы

Теперь к версиям произошедшего добавились новые фотографии и документы, которые ведут уже не только на перевал Дятлова, но и в семейное прошлое загадочного Семена Золотарева.

Кем он был на самом деле — фронтовиком, случайным участником похода или человеком с особой задачей? И что произошло с его сыном Александром?

Эти вопросы спустя десятилетия пока остаются без ответа.

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