Путин: миссия в Алешках нацелена на оказание помощи гражданскому населению
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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В рамках операции жителям доставят продукты и медикаменты, а желающим покинуть город помогут с эвакуацией.
Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области направлена на оказание помощи гражданскому населению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания в рамках саммита «Россия — Африка».
По словам главы государства, гуманитарная ситуация в Алешках складывалась длительное время. Путин заявил, что противник создавал там условия, которые привели к гуманитарной катастрофе. При этом Россия продолжает прорабатывать возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.
На этом фоне 29 октября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отправилась в Алешки для участия в гуманитарной миссии. Вместе с ней в город направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ.
Для проведения миссии в Алешках с 27 октября действует режим тишины. Он продлится до 22:59 1 ноября. По словам омбудсмена, за время его действия нарушений не зафиксировано. Российские военные проводят инженерные работы и разминируют дороги, по которым должна пройти гуманитарная колонна.
Основными задачами миссии стали доставка жителям продовольствия, медикаментов и других необходимых товаров, а также создание условий для безопасной эвакуации тех, кто захочет покинуть город.
За соблюдением условий гуманитарного режима и ходом работы в городе будут наблюдать иностранные журналисты. В их числе — представители СМИ из США и других стран.
Посредником при согласовании локального прекращения огня выступила первая леди США Мелания Трамп. Договоренности о проведении гуманитарной операции были достигнуты при участии американской стороны.
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