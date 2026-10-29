Песков: Россия строит отношения с Африкой на взаимной выгоде

Фото, видео: © РИА Новости/Sergey Bobylev; 5-tv.ru

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Такой принцип выделяет российские предложения среди прочих.

Россия развивает связи с африканскими государствами, исходя из обоюдной выгоды. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Россия выстраивает свои отношения не на неоколониальной основе, а на именно взаимовыгодной. Собственно, когда вчера президент (Владимир Путин. — Прим. ред.) сам, по сути, провел эту выставку, наверное, было понятно, что мы предлагаем взаимовыгодные варианты сотрудничества», — приводит его слова издание.

По словам Пескова, подобный принцип заметно выделяет российские предложения среди прочих.

В Москве 28–29 октября проходят Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка». В мероприятиях участвуют делегации 48 из 54 африканских государств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка» Владимир Путин предложил авиакомпаниям африканских государств начать выполнять прямые рейсы в Россию. По оценке российского лидера, открытие новых направлений будет способствовать развитию туристических связей между сторонами.

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