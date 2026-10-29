Длительность до 15 часов: на Земле ожидается магнитная буря

Фото: 5-tv.ru

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Также есть вероятность полярных сияний.

На Земле в субботу, 31 октября, ожидается магнитная буря слабого или среднего уровня. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По прогнозу ученых, геомагнитная активность достигнет уровня от слабого до среднего (от G1 до G2). При этом буря, предположительно, окажется непродолжительной, около 12-15 часов.

«Геомагнитная активность, которая последние дни была повышенной, но так и не смогла пробить не только красный уровень бурь, но даже желтый уровень возмущений, послезавтра, в субботу, сделает наконец-то и то и другое», — говорится в сообщении лаборатории.

Специалисты также заметили на Солнце вторую корональную дыру, которая выходит на линию взаимодействия с Землей. По предварительным оценкам, полярные сияния могут появиться в первые часы геомагнитного возмущения — в ночь с 30 на 31 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Землю накрыла серия магнитных бурь, вызванных тремя выбросами солнечной плазмы. Геомагнитные возмущения ожидались с 9 по 11 октября, а их интенсивность могла достигнуть уровня G2.

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